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Приезд Филиппа Киркорова в Минск вызвал ажиотаж и собрал толпу людей на одной из улиц

23 сентября 2015 17:09
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Новости Беларуси. Одну из столичных улиц 23 сентября буквально заполонила толпа людей с планшетами, телефонами и цветами. Такой ажиотаж вызвал приезд в Минск Филиппа Киркорова.

Народного артиста России в белорусскую столицу на этот раз привел бизнес. Правда, певца, артиста и продюсера с нашей страной связывает не только деловая сфера.

На встрече с журналистами поп-звезда поделился творческими замыслами и впечатлениями о нашей стране.

Филипп Киркоров, народный артист Российской Федерации:
Я периодически приезжаю на «Славянский базар» уже много лет. И одни из моих самых ярких и звездных сольных концертов проходили на сцене Витебского амфитеатра. Даже орден один из самых дорогих в моей творческой карьере орденов – орден Франциска Скорины – я получил здесь, на своем концерте, в Минске несколько лет назад. И мне это очень дорого.

# Музыка # Музыка # Филипп Киркоров

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