Санта Клаус в канун Рождества отправился путешествовать по Иерусалиму

Принося радость, любовь и мир на Святую Землю. Санта Клаус в канун Рождества отправился в путешествие над вечным городом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бесснежных иерусалимских пейзажах о скором приближении праздников напоминает традиционным приветствием лишь этот сказочный персонаж. Центр христианства, иудаизма и ислама ежегодно принимает миллионы паломников.