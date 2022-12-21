Санта Клаус в канун Рождества отправился путешествовать по Иерусалиму

Принося радость, любовь и мир на Святую Землю. Санта Клаус в канун Рождества отправился в путешествие над вечным городом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принося радость, любовь и мир на Святую Землю. Санта Клаус в канун Рождества отправился в путешествие над вечным городом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В бесснежных иерусалимских пейзажах о скором приближении праздников напоминает традиционным приветствием лишь этот сказочный персонаж. Центр христианства, иудаизма и ислама ежегодно принимает миллионы паломников.
После снятия ограничений из-за пандемии Иерусалим вновь готов к наплыву туристов. Именно для их привлечения и путешествует в небе неугомонный Санта с внушительным запасом подарков.
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