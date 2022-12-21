Прямой эфир

Санта Клаус в канун Рождества отправился путешествовать по Иерусалиму

21 декабря 2022 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Принося радость, любовь и мир на Святую Землю. Санта Клаус в канун Рождества отправился в путешествие над вечным городом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта Клаус в канун Рождества отправился путешествовать по Иерусалиму-1

В бесснежных иерусалимских пейзажах о скором приближении праздников напоминает традиционным приветствием лишь этот сказочный персонаж. Центр христианства, иудаизма и ислама ежегодно принимает миллионы паломников.

Санта Клаус в канун Рождества отправился путешествовать по Иерусалиму-4

После снятия ограничений из-за пандемии Иерусалим вновь готов к наплыву туристов. Именно для их привлечения и путешествует в небе неугомонный Санта с внушительным запасом подарков.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рождество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Малайзии. Люди остались без связи и продуктов питания
21 декабря 2022 09:07

Наводнение в Малайзии. Люди остались без связи и продуктов питания

Два человека погибли в результате землетрясения в Калифорнии
21 декабря 2022 08:58

Два человека погибли в результате землетрясения в Калифорнии

Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе
21 декабря 2022 08:55

Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе