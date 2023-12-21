Волейболисты «Шахтёра-2» уступили «Кузбассу-2» в матче ЧР

В упорном пятисетовом поединке наши парни уступили дружине «Кузбасс-2» из Кемерово. Однако начиналось все оптимистично. Белорусы оставили за собой первые два отрезка – 26:24 и 25:22, но не смогли удержать контроль над противостоянием и отдали инициативу соперникам в последующих трех сетах. Как итог – поражение – 2:3. Уже завтра, 22 декабря, солигорчане встретятся с новосибирским «Локомотивом-СШОР».