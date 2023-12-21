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Волейболисты «Шахтёра-2» уступили «Кузбассу-2» в матче ЧР

21 декабря 2023 13:41
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Волейболисты солигорского «Шахтера-2» вновь потерпели поражение в матче Молодежной лиги чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты «Шахтёра-2» уступили «Кузбассу-2» в матче ЧР-1

В упорном пятисетовом поединке наши парни уступили дружине «Кузбасс-2» из Кемерово. Однако начиналось все оптимистично. Белорусы оставили за собой первые два отрезка – 26:24 и 25:22, но не смогли удержать контроль над противостоянием и отдали инициативу соперникам в последующих трех сетах. Как итог – поражение – 2:3. Уже завтра, 22 декабря, солигорчане встретятся с новосибирским «Локомотивом-СШОР».

# Волейбол

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