Когда ждать новый механизм регулирования цен? Разбираем совещание у Президента

Как найти баланс интересов, сохранить разумный контроль цен и никого не оставить за торговым бортом – это стало темой самого громкого совещания недели. По поручению Президента правительство несколько месяцев разрабатывало так называемую формулу справедливого ценообразования и в пятницу представило свои идеи широкой общественности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Тема сложная и многокомпонентная. Потому и без дискуссий не обошлось. Обсуждали, и из чего складывается та или иная цена, и как дать заработать всем участникам рынка и при этом не обидеть покупателя. Согласитесь, задача со звездочкой. Но в итоге Президент обратил внимание на два самых важных фактора, которые и закладывают в итоговую стоимость. Это сокращение затрат и регулирование торговых надбавок. Их балансировка и поможет найти ту самую формулу ценообразования, над чем в Беларуси работают еще с 2022 года, когда и прозвучали первые поручения главы государства в этом направлении. Но, как и тогда, так и брутто, и нетто такой работы – это соблюдение баланса интересов. В итоге цена не должна быть административно занижена. Ведь в нее входят и зарплаты белорусов. Но и слишком высокую планку ставить нельзя, иначе рынок заполонит импорт. А это уже перевес не в нашу пользу. Как уровнять ценовые весы, найти тот самый баланс и встроиться в колею справедливости, ко всему сказанному приценился политобозреватель Евгений Пустовой.

Цены – это индикатор, в котором отражаются одни показатели и который сам оказывает влияние на другие. Внутриполитическая стабильность, настроение общества, состояние экономики. Пришел, увидел и не расстроился.

Единственное, что в этом году картошка подкачала. Но она везде такая, не очень.

Белорусские яблоки, конечно, лучше. Ну, помидоры – они же все парниковые. Тоже люблю, всегда покупаем. Сейчас они подороже стали уже.

Я белорусские, они крупные. Овощей и фруктов хватает.

Вы знаете, у меня дача – я делаю свой набор, поэтому никогда не сравниваю с магазином.

Ассортимент большой. Стоишь: и это хочу, и это – все хочу. Огурцы хотелось бы и подешевле.

За зарегулированность экономики Беларусь всегда критикуют. Что называется, идейные оппоненты социального государства. У капиталистов другой взгляд на мир. Но при нашей диктатуре в правительстве представлена вариативность взглядов. Есть и рафинированные контролеры, и рыночники с современными подходами. А поэтому и дискурс, и острые совещания. Главное – результат. Лукашенко: «В 2022 году мы достигли заоблачных цен в магазинах».

Лукашенко не просто модератор. Он хранитель курса. К слову сказать, только суверенные государства, в которых полнота власти в руках государственных институтов, могут себе позволить регулировать цены. А не уповать на вездесущий рынок. О людях кто думать будет? Лукашенко: у нас самые низкие цены в мире. Если не можешь купить, ну так иди работай. Итак, стоимость импортных условных авокадо мы не отрегулируем. Можно лишь проследить за маржой торговых сетей. «Это бардак!» За что Лукашенко отчитал чиновников и что будет с ценами в Беларуси? Второй момент – наше, но из завозного сырья. Правда, здесь можно поискать подешевле и выгоднее. В условия санкционного давления нелегко. Но надо.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Если скумбрия подорожала на внешних рынках на 60 %, если наше предприятие запрашивает повысить цену на ту скумбрию, которую она перерабатывает, только на стоимость роста сырья, ни копейки больше. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А ты бабахнул сырье и поверил им. Ты бы им сказал: нет, ребята, не за два рубля сырье будете покупать, а за 1 рубль 90!

А теперь о наличии своего, которому тесно из-за заморского. Это было бы так смешно, если бы не было так грустно. Начнем с картошки. Зимой – египетская, весной – азербайджанская. Сезон для белорусской короткий. Две-три недели.

Дмитрий Калистратов, владелец крестьянского фермерского хозяйства:

Есть цены, которые нам МАРТ выставил, мы по ним и отгружаем. Что творится в сетях и почему она дорожает – цены согласованы, 21 октября был список цен до мая. Поэтому я не думаю, что она должна дорожать. Так же и с овощами. Турецкие помидоры и испанские огурцы. А белорусские где?

Татьяна Нагорская, заместитель начальника производства защищенного грунта по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:

В зимний период мы выращиваем гибрид мева – это гладкие огурцы. В летний период у нас растет колючий огурец. Гладкого мы получаем больше за год.

Не все так гладко. Любые заморские фрукты и овощи – это вывод валюты из страны. Валюту мы зарабатываем продавая БЕЛАЗы и микрочипы. А тратим на огурцы и помидоры. Вместо покупки новых технологий. Это не равноценные приоритеты. Получается, проедаем. А свои вырастить не пробовали. Лукашенко напомнил, как предлагал восполнить нехватку овощей на полках магазинов зимой.

К слову, у тепличных хозяйств страны есть преференции – льготные цены на энергоносители благодаря переговорному умению Президента. Но без завозных томатов никак. Импортными сетям торговать выгоднее. Торговые надбавки для них выше. Лукашенко – чиновникам: какое это регулирование цен, это коррупция! Кому вы хотели подыграть? Время моратория на рост цен управленцы должны были потратить на создание приемлемой схемы формирования стоимости товаров. Но на тематическое совещание каждый пришел с ведомственным интересом. Губернаторы стоят за интересы производителей, правительство – за экономические показатели. Консолидированного подхода нет.

Александр Лукашенко:

Сегодня момент красиво уйти. Но отступления не будет. Мы же с вами все практически вышли если не из нищеты… Я из нищеты. Я знаю, как жилось простым бедным людям. И вы же не министерские детки. Вы же не забыли, как живут обычные люди. Давайте им поможем. Бездельников, которые ходят, бряцают языками, заставим работать. Я тоже такое указание дал. На себя взял, распорядился. Вся власть в наших руках! Одни за рынок, вторые – за спрос. А Президент за справедливость.

Дмитрий Калистратов, владелец крестьянского фермерского хозяйства:

Цену должны формировать сами производители, но должна быть какая-то колея справедливости. На самом деле, очень грамотно сказал. На сегодня мы ждем какого-то решения. Колея справедливости – окей. Дайте нам этот коридор, и мы с удовольствием будем и дальше поставлять.

За кадром многие фермеры рассказывают, как отвязно ведут себя сети. От отечественных производителей требуют скидок, создают очереди при разгрузке товара, чтобы фермер сговорчивее был. А если хочешь проще – к посредникам. Перекупщикам зеленый свет на полки магазинов. Все риски и убытки на фермерах, а сверхприбыль у сетей. Президент, предвидя такой монополизм, не раз предупреждал: надо сохранять средние магазины. Лукашенко: не губите маленькие магазины шаговой доступности! Например, государственные стабфонды в столице с таким форматами маркетов успешно работают.

Марина Леончик, заместитель генерального директора УП «Партизанское»:

Теперь осталось у нас яблоко айдаред, оно имеет более длительный срок хранения. Оно идет и в торговые сети, и в магазины шаговой доступности.

Беларусь – страна с управляемой вертикалью власти. Неужели нельзя к импортозамещению овощей через госзаказ фермеров подключить? А тот же Белкоопсаюз из социально ориентированного сельмага превратить в государственную гиперсеть? С преференциями. Создать крупного государственного импортера, чтобы на объемах заморских закупок требовать себе скидки. Но в правительстве начнут с создания тепличных пространств. А к апрелю Президент потребовал ясные правила формирования цены. Мировые процессы не изменим. А у себя порядок должны сохранить. Лукашенко: все начинается с экономики – 25-й раз об этом говорю.