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Новости по тегу #Государственная политика в области ценообразования

Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич
07 июня 2026 07:18

Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич

Показатели ежемесячного роста цен на год определены в Беларуси
13 января 2026 07:32

Показатели ежемесячного роста цен на год определены в Беларуси

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси
05 декабря 2025 17:19

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси

Лукашенко заслушал доклад Кочановой, основная тема – мониторинг в торговле
22 октября 2025 14:11

Лукашенко заслушал доклад Кочановой, основная тема – мониторинг в торговле

Лукашенко: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен
16 октября 2025 16:59

Лукашенко: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств
26 июля 2025 16:55

Пархомчик: наступило время для формирования цены на пеллеты для фермерских хозяйств

Правительством внесены изменения в систему ценового регулирования
17 апреля 2025 18:34

Правительством внесены изменения в систему ценового регулирования

В МАРТ разъяснили изменения в 713-м постановлении Совмина
03 апреля 2025 16:55

В МАРТ разъяснили изменения в 713-м постановлении Совмина

Лукашенко принял с докладом нового премьер-министра Турчина
18 марта 2025 10:31

Лукашенко принял с докладом нового премьер-министра Турчина

Когда ждать новый механизм регулирования цен? Разбираем совещание у Президента
02 марта 2025 18:20

Когда ждать новый механизм регулирования цен? Разбираем совещание у Президента

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах
01 марта 2025 17:25

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах

Лукашенко: своё должно быть людям по карману
01 марта 2025 11:52

Лукашенко: своё должно быть людям по карману