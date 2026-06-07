Новости по тегу #Государственная политика в области ценообразования

«Уже таких ситуаций в нашей стране несколько лет нет, когда у нас стало работать 713-е постановление, которое регулирует ценообразование в стране как на наши товары, так и на импортные», – пояснили в МАРТ.
По итогам января, цены не должны увеличиться более чем на 0,7%.
Программа позволяет собирать данные о стоимости товаров в магазинах всей республики в режиме 24 на 7 и, главное, оперативно реагировать, если ценники вдруг начинают зашкаливать.
«Четкая поставлена задача главой государства – справедливая цена».
«Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нам нужно ценообразование, справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое», – отметил Президент.
Ранее Александр Лукашенко давал поручение проработать вопрос использования пеллетных котлов для обогрева теплиц. Он включает как льготное кредитование для установки оборудования, так и доступные цены на древесные пеллеты.
Изменения вступили в силу с 17 апреля.
Сокращен перечень регулируемых товаров, установлена единая надбавка на импортный товар.
До 1 апреля правительство Турчина должно представить формулу справедливого ценообразования.
К апрелю глава государства потребовал ясные правила формирования цены.
Чтобы найти ту самую «золотую середину», в правительстве сейчас проводиться большая работа – выкристаллизовывается универсальная система ценообразования, которая бы устроила всех.
Рост цен на овощи в межсезонье, пройденный с 2022 года путь в политике ценообразования и выгодная продажа отечественной продукции внутри страны. Накануне Президент провел совещание, где эти вопросы стали ключевыми.
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