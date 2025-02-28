Лукашенко – чиновникам: какое это регулирование цен, это коррупция! Кому вы хотели подыграть?

Справедливая система ценообразования должна соблюдать баланс всех интересов. Об этом заявил глава государства в ходе совещания 28 февраля во Дворце Независимости. На повестке важнейшая и вместе с тем острая тема, как подчеркнул Александр Лукашенко. Речь о новой системе регулирования цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В продолжение темы – вопрос реализации отечественной продукции на внутреннем рынке, она не должна быть убыточной. Кроме того, Президент поинтересовался, как обстоит дело с созданием стабфондов. Вопрос не на ровном месте – оказывается, подчеркнул Александр Лукашенко, в стране нет картошки. Выращенных объемов недостаточно, так, цены за два месяца поднялись на 10 %.