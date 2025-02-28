Лукашенко – чиновникам: какое это регулирование цен, это коррупция! Кому вы хотели подыграть?

Справедливая система ценообразования должна соблюдать баланс всех интересов. Об этом заявил глава государства в ходе совещания 28 февраля во Дворце Независимости. На повестке важнейшая и вместе с тем острая тема, как подчеркнул Александр Лукашенко. Речь о новой системе регулирования цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В продолжение темы – вопрос реализации отечественной продукции на внутреннем рынке, она не должна быть убыточной. Кроме того, Президент поинтересовался, как обстоит дело с созданием стабфондов. Вопрос не на ровном месте – оказывается, подчеркнул Александр Лукашенко, в стране нет картошки. Выращенных объемов недостаточно, так, цены за два месяца поднялись на 10 %.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! Какое это регулирование? Это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил. Никогда не докажете! Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение.
Читайте также:
Лукашенко: у нас диктатура, и эту диктатуру народ поддерживает!
Лукашенко о регулировании цен: отступления от этой проблемы с моей стороны не будет никогда
Лукашенко: мы жестко контролируем, и без разрешения властей цены не растут