Лукашенко: «бедные» и «нищие» живут в особняках, 12 любовниц! Содержи хоть 20, но за свой счёт!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Цена социального государства и стоимость мира. И это в конечном итоге не про деньги. О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Это всегда интересно, важно, животрепещуще. Национальные интересы – своя вышиванка ближе к телу, но еще ближе кошелек в брючном кармане. Таков современный мир, и мы пошли за ним. Истинно идейные остались в названиях улиц, и далеко не все. А светское государство – это прежде всего меркантильные скрепы. Отличие Беларуси от других стран, что у нас не забывают людей разных возможностей. По крайней мере, мы это декларируем. Поэтому Лукашенко сдерживает цены. Что в годы оголтелой разрухи, что сейчас при диктатуре порядка, за которую, в принципе, белорусы и проголосовали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовались, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил. А мы что? А мы как тараканы паршивые. Выборы прошли – ну че там, давайте… Не хотите работать – момент, идет назначение в правительство – момент, уходите. Читайте здесь. Итак. Цены. И тогда, и сейчас. Но тогда хотелось хлеба и денег на хлеб. Особенно в Минске. Западные области выглядели получше. Вывозили и привозили все, что можно и что нельзя. Люди крутились и напрягались. Кто мог. Сейчас тоже надо стараться. Производителям, посредникам и ретейлерам. Чтобы не все свои затраты закладывать в цену. И просчет менеджмента, и новое колье для любовницы. Образно говорю. А вот как четко сказал Александр Лукашенко.