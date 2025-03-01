Лукашенко: «бедные» и «нищие» живут в особняках, 12 любовниц! Содержи хоть 20, но за свой счёт!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Цена социального государства и стоимость мира. И это в конечном итоге не про деньги. О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Это всегда интересно, важно, животрепещуще. Национальные интересы – своя вышиванка ближе к телу, но еще ближе кошелек в брючном кармане. Таков современный мир, и мы пошли за ним. Истинно идейные остались в названиях улиц, и далеко не все. А светское государство – это прежде всего меркантильные скрепы. Отличие Беларуси от других стран, что у нас не забывают людей разных возможностей. По крайней мере, мы это декларируем. Поэтому Лукашенко сдерживает цены. Что в годы оголтелой разрухи, что сейчас при диктатуре порядка, за которую, в принципе, белорусы и проголосовали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовались, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил. А мы что? А мы как тараканы паршивые. Выборы прошли – ну че там, давайте… Не хотите работать – момент, идет назначение в правительство – момент, уходите. Читайте здесь.
Итак. Цены. И тогда, и сейчас. Но тогда хотелось хлеба и денег на хлеб. Особенно в Минске. Западные области выглядели получше. Вывозили и привозили все, что можно и что нельзя. Люди крутились и напрягались. Кто мог. Сейчас тоже надо стараться. Производителям, посредникам и ретейлерам. Чтобы не все свои затраты закладывать в цену. И просчет менеджмента, и новое колье для любовницы. Образно говорю. А вот как четко сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Бедные, нищие, обездоленные, живут в особняках, 7 автомобилей импортного производства, 12 любовниц, извините меня. Я не против, содержи хоть 20, но за свой счет. Но все это в себестоимость, если говорить о цене. А то, что не влезло в брюхо его, он вывозит за границу и прячет там деньги до поры до времени. Вы тоже этого не знали. С этого началось. Я попросил: наведите порядок, справедливо должно быть. Если помидор, огурец стоит столько, столько он и стоит. Что надо сделать для этого производителя? Это приоритет – производитель. Не торговля. Будет что продавать, продадим. Производитель.
Проще и по-рыночному – даже не пачкаться этой темой для власти. «А мы тут причем? Рынок отрегулирует». Правда, тогда пенсионерам и студентам придется питаться гречкой. Разные пенсионеры и разные студенты. Но в целом белорусский подход – это насколько возможно создание страны равных возможностей для всех.
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