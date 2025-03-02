Сколько стоит запустить бизнес? Гайд по выращиванию тюльпанов

Как заработать в интернете, сейчас знают блогеры. Как говорится, хайпуют на самом актуальном. В преддверии 8 Марта самый топчик – это тюльпаны. В Беларуси их выращивают не только в тепличных хозяйствах, но и фермеры и владельцы приусадебных участков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К одному из таких любителей прекрасного отправилась наша съемочная группа. Как популярный блогер совмещает работу в Сети и в теплице и какие тюльпаны залетели на миллион просмотров? Расскажет Кристина Протосовицкая.

Тренд 2025 года. Вам подарили тюльпаны на 8 Марта, и они отстояли два дня и завяли? Предлагаю купить тюльпаны в луковицах и поставить их в вазу. Тюльпаны можно вынуть так из воды, поставить их в вазу, и они дальше продолжат расти.

После цветения тюльпана (он будет цвести не два-три дня, а намного больше) вы можете обрезать луковицу, высушить ее и дать вторую жизнь, подарить бабушке. Я думаю, вы знаете, кому нужно отправить это видео. Есть в наличии 26 сортов. Сам вырастет, и вы полностью будете наблюдать весь процесс его созревания. Чтобы ваш тюльпан не стал на 8 Марта таким, я думаю, вы знаете, что надо делать. Видео на миллион! Для блогера Васьки Пилота, который привык видеть белорусские города с высоты птичьего полета, это первый «миллионник» уже в статусе агроблогера. Тренд на эко, когда не срезается луковица, завирусился.

Василий Пошелюк, блогер:

У меня некоторые знакомые взяли луковицы и дорастили у себя дома. Взяли в январе, и в первых числах февраля они зацвели. Мы записали видео, и очень много людей захотели купить на луковицах и дорастить себе сами, поэтому этот тренд такой получился спонтанный и не планировался. Тюльпаны – еще один пункт к большому списку технологических экспериментов блогера. 20 тысяч ярких бутонов вырастил не в земле, а в специальном растворе на основе кальциевой и калийной селитры. Принцип гидропоники используют в Европе и России, но куда меньше у нас.

Василий Пошелюк:

Луковица, это уже срезанная, накалывается на иголочки, и она не выпадает. Наливается раствор. Здесь есть клапан, перетекает лишний раствор. И так растет тюльпан. Плюс технологии, что все чисто, без воды и можно садить намного позже, чем в землю. Цветущая клумба появилась за полтора месяца. Причем закупка луковиц прошла задолго до строительства самой теплицы. Инженер по образованию Василий Пошелюк подключил системы отопления, вентиляции и рекуперации. А управлять параметрами можно в смартфоне.