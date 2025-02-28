Лукашенко: выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить, чем продавать своё – бардак!

Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впору задаться вопросом. Почему потребителя подводят к тому, что покупать привычно белорусские овощи просто невыгодно? Взамен предлагая зарубежные аналоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка на сколько подорожала? Межсезонный период, рост цен на картофель какой?

– 8 % в этом году за январь-февраль.

– Это только в этом году. Так что, мы не можем произвести нужное количество картошки, положить в погреб и потом населению продать? Василий Николаевич, разберитесь и внесите предложения. Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей! Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10 % подскочили на картофель! Мне пишут тут некоторые: вошли в положение, картошка плохая, а импортная лучше, из Египта привезенная картошка лучше, чем наша. Почему она лучше? Почему? Хранится плохо? Так я вас предупреждал в прошлом году, как надо хранить. Я вам приводил пример у Шулейко в «Александрийском». Построили хранилище. 20 тысяч, или 10, или 5 тысяч. Не дай бог я мимо буду ехать, заеду – и там не будет оно заполнено, забито до потолка. Головой за это ответите. Поэтому надо разбираться. Я лично, Президент страны, выращиваю свою картошку, в хранилище обычное отвезу. Ну, конечно, тонны этого картофеля раздаю, вот, журналистам, еще кому-то раздаю эту картошку. И себе три мешка. С избытком на мою семью маленькую три мешка картошки. Неделю назад привезли оттуда картошку, которую я вырастил сам, фактически сам, своими руками. Посмотрел – отличная картошка. Спрашиваю: может, там заоблачное хранение? Да нет, обычное хранение. Даже без этого газа. Значит, можем хранить. Почему тогда у вас гнилая картошка? Она не гнилая. Снопков и Головченко выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! Подробности.