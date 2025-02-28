Лукашенко: выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить, чем продавать своё – бардак!
Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впору задаться вопросом. Почему потребителя подводят к тому, что покупать привычно белорусские овощи просто невыгодно? Взамен предлагая зарубежные аналоги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка на сколько подорожала? Межсезонный период, рост цен на картофель какой?
– 8 % в этом году за январь-февраль.
– Это только в этом году. Так что, мы не можем произвести нужное количество картошки, положить в погреб и потом населению продать? Василий Николаевич, разберитесь и внесите предложения. Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей!
Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10 % подскочили на картофель! Мне пишут тут некоторые: вошли в положение, картошка плохая, а импортная лучше, из Египта привезенная картошка лучше, чем наша. Почему она лучше? Почему? Хранится плохо? Так я вас предупреждал в прошлом году, как надо хранить.
Я вам приводил пример у Шулейко в «Александрийском». Построили хранилище. 20 тысяч, или 10, или 5 тысяч. Не дай бог я мимо буду ехать, заеду – и там не будет оно заполнено, забито до потолка. Головой за это ответите.
Поэтому надо разбираться. Я лично, Президент страны, выращиваю свою картошку, в хранилище обычное отвезу. Ну, конечно, тонны этого картофеля раздаю, вот, журналистам, еще кому-то раздаю эту картошку. И себе три мешка. С избытком на мою семью маленькую три мешка картошки. Неделю назад привезли оттуда картошку, которую я вырастил сам, фактически сам, своими руками. Посмотрел – отличная картошка. Спрашиваю: может, там заоблачное хранение? Да нет, обычное хранение. Даже без этого газа. Значит, можем хранить. Почему тогда у вас гнилая картошка?
Она не гнилая. Снопков и Головченко выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! Подробности.
Президент эмоционален и бескомпромиссен, когда речь идет о справедливости и благосостоянии людей. Независимо от времени года и политической повестки. Если этого еще кто-то не понял, то самое время.
Александр Лукашенко:
Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея – колея справедливости. Выработали вы ее? Послушаем. Поэтому вам и было поручено выработать новую форму справедливого ценообразования.
Подавляющее большинство производителей и торгашей думают, и переработчиков: до выборов потерпим, как это в других странах бывает, а после выборов это пойдет само собой, как всегда было. Упаси вас Господь от этого. Расстрельная статья как минимум. Предупреждаю вас. Дурить людей никому не будет позволено. Я за это первым несу персональную ответственность. Члены правительства, губернаторы во вторую очередь.
Я же вас понимаю, ну что такое регулировать цены? Это надо выработать систему. А потом надо же обеспечить контроль за функционированием. Это же такая работа. А тут спрос и предложение. Сижу, курю. Утром приехал, вечером домой поехал. Все хорошо, в магазинах все есть. Это же нагрузка. Кому хочется работать? Так я же еще по-человечески вам говорю: ну кто не может и не хочет, не сидите на этих должностях.
Это об ответственности и готовности строить Беларусь, комфортную для жизни белорусов, а не такой, которая кому-то другому нравится или удобна. Прошли те времена. Сейчас что лично, что на межгосударственном уровне, как бы и кто ни дружил, все равно свои интересы превыше других. Особенно для такой страны, как наша. И коль мы сами хозяева своей земли, что мешает делать так, как нужно нам?
Александр Лукашенко:
Нам нечего на них равняться. Россия, если захочет, самой богатой страной будет. Американцы захотят – напечатают сколько надо долларов. Европейцы – технологичная страна, отстроенная. Придут нормальные руководители – будет Европейский союз работать. А нам что делать в этом окружении? Воевать, как в Украине? Все начинается с экономики. 25-й раз об этом говорю.
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