Лукашенко: «В 2022 году мы достигли заоблачных цен в магазинах»

Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены же стремятся вверх, притом прилично оторвавшись от себестоимости. А считал ли ее вообще кто-то? Из чего формируется цена? Курс не экономической теории, а правды жизни от Александра Лукашенко. Президент напомнил, как предлагал восполнить нехватку овощей на полках магазинов зимой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Допустим, огурец, помидор. Все кричат: минусовая рентабельность, не можем. А кто разобрался с затратами? Ну если в хозяйстве теплица и там -8 себестоимость получилась, так вы посмотрите, может, на эту теплицу списали непонятные затраты? Ну если так, тогда пускай руководитель ездит на сивом коне, а не на «Мерседесе». Или нет? Вы посмотрели, с чего складывается эта себестоимость? Может, этот руководитель всем нам не только к праздникам, но и к утренней или вечерней трапезе привозит корзинами продукцию? И вы что, думаете, он из своей зарплаты нам привозит? Нет, Николай Геннадьевич, это все кладется на себестоимость, так? И входит в цену. А почему? Почему они должны платить за это? Я специально утрирую факты, чтобы показать, что входит в себестоимость. И уж, и жаба, и отходы от ужа и жабы вы загоняете в себестоимость. И они загоняют. Приходят к вам, начинают рыдать и плакать. А чего вы плачете? Чего вы плачете? Вы же земные люди, вы должны понимать: чтобы иметь рентабельность, надо иметь низкую себестоимость, понятно, высокую цену.

– Да, товарищ Президент.

– Цена и затраты. Да, цену мы придерживаем, но ведь в 2022 году мы достигли заоблачных цен в магазинах. Поэтому было принято такое решение. То есть там был навес с излишеством цен. Вы боитесь, что будет сейчас инфляционный навес? Ну там был достаточный навес, там был огромный «жирок», как вы говорили, запас. И этот «жирок» надо было снимать. Я попросил: наведите порядок. Справедливо должно быть. Если помидор, огурец стоит столько, столько он и стоит. Что надо сделать для этого производителя? Это приоритет производителя. Не торговля. Будет что продавать, продадим. Производитель. Давайте посмотрим, какая себестоимость огурца, помидор и определим, если уже в практике исходить, определим хозяйство, на которое должны равняться все. Оно будет не самое лучшее по рентабельности того же огурца и помидора, но и не самое худшее. Тогда худшие вынуждены будут подтянуться до этой середины. Ну а те, кто выше середины, будут нормально жить, производители, и пусть живут. Кто сегодня мне скажет, где какая себестоимость этого огурца и помидора, если об этом говорить? Никто. И не пытайтесь мне доказать это.

Предположение главы государства о том, что себестоимость никто не считает, час спустя дискуссии подтвердился фактами.

– Мне никто не дал структуру затрат. Никто, ни одно предприятие, ни один губернатор мне по огурцам структуру затрат не дал.

– Вот это журналисты слышат. Он про огурцы сказал. Структуру затрат никто не даст. Откуда она у тебя может быть? А ты придумал ее и мне пишешь с Крутым. Я так и заподозрил вас, что вы не знаете. Вы, может, даже не знаете, уже считают ли они вообще затраты.

– У них у всех котловой метод. Отдельные предприятия в стране имеют раздельный учет. Отдельные, единицы. Заверяю это с пониманием дела. Но, как выяснилось, есть те, кто считать умеет, потому что считает свои деньги, а не государственные. И вполне может быть примером, были бы желающие его перенять. Лукашенко: у нас самые низкие цены в мире. Если не можешь купить, ну так иди работай. Подробнее.

80 %, которые есть, всех затрат, они, по сути, прямые. То есть это сырье, непосредственно которое используется на производстве, упаковка, затраты по заработной плате непосредственно производственных рабочих, которые заняты в этом процессе. Это топливные, энергетические ресурсы, то есть газ, электроэнергия, которые в производстве на штучку. Мы распределяем все на штучку производимой продукции. Неважно, это экспорт или внутренний рынок. И таким же образом действуем по всем остальным затратам, определяя базу распределения этих затрат.