Евгений Пустовой, политический обозреватель: Белорусский подход – это насколько возможно создание страны равных возможностей для всех. И здесь далеко не все зависит от Президента или правительства. Есть начальники предприятий, руководители территориальных органов управления разного масштаба. И у каждого из них свои задачи. Плюралистическая картина управления. Ведомственных и корпоративных интересов. И все пересекаются в одной точке – на совещаниях во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас же как было в торговле: я купил за эту цену, а продам по любой цене. Как будто нет сговоров у продавцов этих. Они не могут договориться. Мы взяли курс на крупные сети. Сети, сети, сети. 10 сетей – 10 человек позвонили, трое договорились, остальные подстроились, продаем.

Поэтому я говорю, не губите маленькие магазины шаговой доступности. Поэтому там тоже цена бандитская была, никто не контролировал. Всем было хорошо в торговле, и кто был связан с ней. Поэтому там тоже формируется конечная цена для потребителя. Не должно быть так, что импортное сегодня выгоднее продавать, чем отечественное. И мы ищем причину. Комитет госконтроля, правительство – все ищут причину. Но она на поверхности – вы сами создали такие условия. И мы теряем отечественный рынок.

А теперь представьте, если бы не было такого Лукашенко. А может, и не было бы и такого напряженного поиска истины. Но он есть. Это реальность. Как и то, что в стране нет произвола рынка. Первое – важно. На цены на авокадо и электрокары BYD даже способный экономист Снопков или непоколебимый аудитор Герасимов не смогут сильно повлиять. Потому что это импорт. Если только попробовать создать крупнейшего белорусского государственного импортера и, уже исходя из объемов закупок, требовать скидки.