Гайки закручены, детали закреплены – как Гродненщина готовится к весенней посевной?

В Беларуси готовятся к посевной. Уже скоро стартуют весенние полевые работы. А потому хозяйства должны быть в полной боевой готовности. Это касается и закупки удобрений, и семян. Само собой, разговор идет и о технике. Ускорение этому процессу на прошлой неделе придал глава государства на специальном семинаре, который прошел в Смолевичском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На мастер-классе говорили о тонкостях работы в сельском хозяйстве, без знания которых невозможно реально оценить обстановку. В том числе говорили о содержании животных. От этого во многом зависят и удои, и численность поголовья, и другие важные показатели. Мастер-класс касался всех заинтересованных, а этот круг в нашей стране достаточно большой.

На неделе в разных областях Беларуси провели ревизию перед началом нового агросезона. Что касается техники, то, по данным Минсельхозпрода, в целом в стране активно готовятся к весенне-полевым работам. Общий показатель – больше 90 %. Среди лучших – южные и западные области. В том числе Гродненщина. Как обстоят сельхоздела в этом регионе, который, кстати, чаще всего ставят в пример? Агроразбор от Глеба Прокофьева. Как только погода зажжет зеленый свет, техника даст по газам и семена отправятся в поля. И судя по прогнозу синоптиков, до посевной уже рукой подать. А на неделе основная работа в мехдворах. Покраска, сварка, замена деталей.

Работы хватает. В основном ремонтом занимаемся, технику, трактора. Десант механиков, слесарей, трактористов. Они обновляют, а иногда реанимируют сельхозтехнику. Важен результат: ведь от качества проведенного ремонта зависят итоги жатвы. Трактора, сеялки, культиваторы. Всего на мехдворе предприятия Можейково больше сотни единиц техники. В преддверии нового агросезона – полная готовность.

Андрей Левон, директор ЛРСУП «Можейково»:

Все ремонтные работы у нас осуществлялись на 90 % силами сельхозпредприятия, на трех ремонтно-технических мастерских. Готовность техники к посевной кампании проверяет Комитет госконтроля. Фактов приписок быть не должно. По каждой единице детальный разбор. Контролеры следят за судьбой сельхозагрегатов с момента завершения сезона. Еще на стадии постановки на хранение техника должна быть вычищена, подкрашена, а ее штоки на время зимовки загерметизированы. Сейчас внимание сотрудников КГК к качеству выполненного ремонта. Все ли гайки докрутили, все ли детали закрепили?

Недавнее поручение главы государства помощникам Президента на местах – в областях, районах своими глазами увидеть работу аграриев. Сказано – сделано. В ходе проверки удалось выявить ряд небольших недочетов. К примеру, не отгорожены друг от друга калийные и азотные удобрения. Также проверяющие нашли незакрепленные рабочие части посевных агрегатов. Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Уже анонс того, что будет такая углубленная и плотная проверка, наверное, заставил всех подойти так, что особо крупных замечаний, какого-то беспорядка мы зафиксировать не можем. Сфера АПК под пристальным вниманием проверяющих на протяжении всего года. Только в 2024 году выявлено более тысячи различных нарушений. Столько же виновных держали ответ перед законом.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы выявляем нарушения, связанные с хищением собственности. Это и топливо, и запасные части, и разукомплектование сельхозтехники, и просто неготовность. Серьезный пласт правонарушений и преступлений выявляем в связи с нарушением законодательства об учете и отчетности по ряду направлений. Сегодня также мы говорим о том, что выявляется системная коррупция в сельском хозяйстве.