Лукашенко: у нас самые низкие цены в мире. Если не можешь купить, ну так иди работай
Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложений немало, и они объединены в готовую концепцию. Но глава государства видит пробелы. В данный момент ситуацию с ценами нельзя назвать острой. В стране действует 10-процентная социальная скидка. Участниками этой программы стали уже более 2 миллионов человек. Пользуется популярностью и льготный кредит на отечественные товары.
Формулу справедливости в новой системе ценообразования начали искать формально не так давно. По факту же такая задача витает в воздухе уже пару лет. Соблюсти баланс, учесть интересы и производителей, и продавцов, и, главное, потребителей непросто, но возможно. Экономический блок страны работал над поручением главы государства о справедливости. Как успехи, Александр Лукашенко намерен проверить.
Домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили.
По факту же получилась работа над ошибками или повторный разбор не точно усвоенного материала. Документ и антикризисные решения, инспирированные Президентом страны два года назад, были приняты для того, чтобы остановить ценовой беспредел, который устраивали уж точно не рядовые потребители товаров, а те, кто на них буквально наживался, руководствуясь своими бизнес-амбициями и пользуясь случаем.
Под улюлюканье «так нельзя и полки опустеют, мы уйдем» в считаные дни решение было воплощено в жизнь, и за эти пару лет ни корзины покупателей, ни торговые залы не опустили. Но новая система регулирования цен тогда выстроена не была.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новая система регулирования выстроена. Ничего она не была выстроена. Было основано на жестоком требовании, извините за нескромность, авторитета в стране, Президента. Если бы этого требования не было, никакой бы вакханалии мы не прекратили, все бы так и продолжалось. Поэтому не надо тут в какие-то оболочки наряжать то, что мы не смогли сделать.
Эффект был получен, получили и недовольство. А сегодня, пусть непопулярную, но правду, от Первого.
Александр Лукашенко:
Я не хочу сказать, что те жалобщики, которые обращаются ко мне и в соответствующие органы, их надо абсолютно слушать, и они абсолютно правы. Да нет, я земной человек, понимаю, кто в основном жалуется, что это за люди, я глубже начинаю смотреть.
Но если у тебя сегодня нет денег, чтобы что-то купить, а цены у нас самые низкие в мире. Самые низкие. Они, может быть, не удовлетворяют всех. Они никогда не будут удовлетворять. Но это самые низкие цены в мире. Если ты не можешь купить, ну так иди работай. Иди на вторую, на третью работу. Ищи себе работу. Если тебя не берут, ну давай посмотрим, как ты в школе учился. Что у тебя в голове есть?
Сегодня лишь бы кого, это не советские времена, на работу не возьмут. Нужен человек, который будет давать результат. С этой точки зрения стань перед зеркалом, посмотри на себя. Сможешь ли ты давать этот результат? Вот такая непопулярная позиция, но она жизненная.
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