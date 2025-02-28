Лукашенко: у нас самые низкие цены в мире. Если не можешь купить, ну так иди работай

Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предложений немало, и они объединены в готовую концепцию. Но глава государства видит пробелы. В данный момент ситуацию с ценами нельзя назвать острой. В стране действует 10-процентная социальная скидка. Участниками этой программы стали уже более 2 миллионов человек. Пользуется популярностью и льготный кредит на отечественные товары.

Формулу справедливости в новой системе ценообразования начали искать формально не так давно. По факту же такая задача витает в воздухе уже пару лет. Соблюсти баланс, учесть интересы и производителей, и продавцов, и, главное, потребителей непросто, но возможно. Экономический блок страны работал над поручением главы государства о справедливости. Как успехи, Александр Лукашенко намерен проверить.

Домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили. По факту же получилась работа над ошибками или повторный разбор не точно усвоенного материала. Документ и антикризисные решения, инспирированные Президентом страны два года назад, были приняты для того, чтобы остановить ценовой беспредел, который устраивали уж точно не рядовые потребители товаров, а те, кто на них буквально наживался, руководствуясь своими бизнес-амбициями и пользуясь случаем. Под улюлюканье «так нельзя и полки опустеют, мы уйдем» в считаные дни решение было воплощено в жизнь, и за эти пару лет ни корзины покупателей, ни торговые залы не опустили. Но новая система регулирования цен тогда выстроена не была.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новая система регулирования выстроена. Ничего она не была выстроена. Было основано на жестоком требовании, извините за нескромность, авторитета в стране, Президента. Если бы этого требования не было, никакой бы вакханалии мы не прекратили, все бы так и продолжалось. Поэтому не надо тут в какие-то оболочки наряжать то, что мы не смогли сделать. Эффект был получен, получили и недовольство. А сегодня, пусть непопулярную, но правду, от Первого.