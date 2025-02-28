Лукашенко напомнил, как предлагал восполнить нехватку овощей на полках магазинов зимой

Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базовые группы товаров, без которых нельзя прожить, должны быть доступны абсолютно всем гражданам Беларуси. Да, цены на них могут и должны расти. Но не на 15-20 %, как это бывает в зимний период с овощами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А что вы мне обещали в правительстве? Когда я говорил, если у нас не хватает в этот период помидор, огурцов, давайте построим теплицы. Мы это можем делать, это мгновенно делается. Давайте построим и будем получать больше. Тогда мне в правительстве заявили (от премьер-министра до известного Леонида Константиновича Зайца): подсветим. Подсветим – и огурцы, и помидоры вырастут сами. Подсветили? Из тысячи гектар на 50 гектарах подсветили. Да вы светите, не светите – это ваше дело. Но должен быть результат.

Тем более, что он действительно есть у тех, кто пошел по пути вложений в тепличное хозяйство, как, например, агрокомбинат Ждановичи. Да, затратно, но реализуемо.