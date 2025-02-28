Лукашенко напомнил, как предлагал восполнить нехватку овощей на полках магазинов зимой
Месяц на то, чтобы выработать новый подход к системе регулирования цен. Он должен быть справедливым и соблюдать баланс всех интересов. Александр Лукашенко поручил правительству оперативно определиться с механизмом формирования стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Базовые группы товаров, без которых нельзя прожить, должны быть доступны абсолютно всем гражданам Беларуси. Да, цены на них могут и должны расти. Но не на 15-20 %, как это бывает в зимний период с овощами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А что вы мне обещали в правительстве? Когда я говорил, если у нас не хватает в этот период помидор, огурцов, давайте построим теплицы. Мы это можем делать, это мгновенно делается. Давайте построим и будем получать больше.
Тогда мне в правительстве заявили (от премьер-министра до известного Леонида Константиновича Зайца): подсветим. Подсветим – и огурцы, и помидоры вырастут сами. Подсветили? Из тысячи гектар на 50 гектарах подсветили. Да вы светите, не светите – это ваше дело. Но должен быть результат.
Тем более, что он действительно есть у тех, кто пошел по пути вложений в тепличное хозяйство, как, например, агрокомбинат Ждановичи. Да, затратно, но реализуемо.
Евгений Межень, главный экономист агрокомбината «Ждановичи»:
В годовой структуре затрат затраты на энергоносители, то есть на электроэнергию, теплоэнергию, составляют более 40 %, а в зимний период затраты на энергоносители составляют более 50 %. Также в структуре затрат более 20 % занимает заработная плата.
Также в себестоимость входит амортизация, затраты на минеральные удобрения, средства защиты, минеральную вату и прочие материалы. В настоящее время для производства овощей в защищенном грунте действуют льготные тарифы на электроэнергию и также льготные тарифы на газ, которые позволяют снижать себестоимость производимой продукции.