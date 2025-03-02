От областных клиник до ФАПов – выпускники Могилёвского медколледжа готовятся к распределению
Век живи – век учись. Это и про сельское хозяйство, и про медицину, и это подтверждают в Могилевском медицинском колледже, которому на неделе исполнилось 160 лет. Это одно из старейших образовательных учреждений страны и настоящая кузница медицинских кадров. А начиналось все с обучения повивальных бабок. В конце XIX века профессия самая что ни на есть востребованная. С тех пор медицина шагнула далеко вперед, а выпускники этого колледжа обучаются по четырем современным специальностям.
К слову, в 2025 году уже прошло предварительное распределение. И выпускники морально готовятся выйти в свободное плавание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый рабочий день их ждет в августе.
Репортаж Юлии Мычки.
Для учащихся Могилевского медколледжа следующая неделя станет особенной. 6 марта каждый из них узнает точный адрес своего первого рабочего места. Фармацевты, фельдшеры, медсестры и лаборанты – более 400 молодых специалистов готовятся «вакцинировать» систему здравоохранения региона от дефицита кадров.
Анна Кулешова, заместитель директора Могилевского государственного медицинского колледжа:
Спрос на медицинских работников сейчас достаточно высокий, потому что открываются новые отделения, поликлиники, корпуса. Поэтому, конечно, Могилевская область хочет, чтобы приходили молодые специалисты.
Почти половина выпускников останутся работать в Могилеве. Стремительное развитие крупных региональных клиник требует большого количества среднего медперсонала, остальные – отправятся в районы. Накануне основного дня распределения спокойнее остальных чувствуют себя целевики. В родной агрогородок Круглое теперь уже в «гордом» белом халате фельдшера вернется Гоар Хандилян.
Гоар Хандилян, учащаяся Могилевского государственного медицинского колледжа:
Я проходила практику на втором курсе в Круглянской центральной районной больнице. Мне очень понравилось. Коллектив хороший и база прекрасная. Поэтому я очень рада, что меня туда распределили. И я надеюсь, что мы сработаемся.
Судьбу будущих медиков решает специальная комиссия. Когда у них возникают особые обстоятельства и нужно изменить место отработки, как правило, выпускникам идут навстречу. Высокий средний балл и семья в приоритете.
Могилевский медицинский колледж, один из старейших медучреждений Беларуси, в 2025 году отпраздновал солидный юбилей – 160 лет. За это время из повивальной школы он вырос в современный комплекс образования с уникальными лабораториями. Оборудование здесь точь-в-точь как в палатах интенсивной терапии, манекенам можно делать все виды инъекций. Могилевские педагоги задают тренды качественного медицинского образования, которые активно используют коллеги из России.
Владимир Рыжков, директор Могилевского государственного медицинского колледжа:
Мы сильны в симуляционном обучении, в объеме практической подготовки на базе колледжа. Получить практические навыки, работать, чтобы прийти к пациенту в учреждение здравоохранения – позиция Могилевского медколледжа – мы должны на своей базе, имея достаточное количество учебных лабораторий и достаточное количество симуляционного оборудования.
С таким мощным багажом знаний и практики делать первые шаги в профессию не страшно. Судьба может привести молодого специалиста в областную клинику или скромный ФАП. Но независимо от точки на карте комфортный старт обеспечит государственная поддержка. К слову, сегодня, мощными бонусами молодого специалиста могут воспользоваться и студенты платного отделения – порядка 80 % из них предпочитают распределение.
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