От областных клиник до ФАПов – выпускники Могилёвского медколледжа готовятся к распределению

Век живи – век учись. Это и про сельское хозяйство, и про медицину, и это подтверждают в Могилевском медицинском колледже, которому на неделе исполнилось 160 лет. Это одно из старейших образовательных учреждений страны и настоящая кузница медицинских кадров. А начиналось все с обучения повивальных бабок. В конце XIX века профессия самая что ни на есть востребованная. С тех пор медицина шагнула далеко вперед, а выпускники этого колледжа обучаются по четырем современным специальностям. К слову, в 2025 году уже прошло предварительное распределение. И выпускники морально готовятся выйти в свободное плавание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый рабочий день их ждет в августе. Репортаж Юлии Мычки.

Для учащихся Могилевского медколледжа следующая неделя станет особенной. 6 марта каждый из них узнает точный адрес своего первого рабочего места. Фармацевты, фельдшеры, медсестры и лаборанты – более 400 молодых специалистов готовятся «вакцинировать» систему здравоохранения региона от дефицита кадров.

Анна Кулешова, заместитель директора Могилевского государственного медицинского колледжа:

Спрос на медицинских работников сейчас достаточно высокий, потому что открываются новые отделения, поликлиники, корпуса. Поэтому, конечно, Могилевская область хочет, чтобы приходили молодые специалисты. Почти половина выпускников останутся работать в Могилеве. Стремительное развитие крупных региональных клиник требует большого количества среднего медперсонала, остальные – отправятся в районы. Накануне основного дня распределения спокойнее остальных чувствуют себя целевики. В родной агрогородок Круглое теперь уже в «гордом» белом халате фельдшера вернется Гоар Хандилян.

Гоар Хандилян, учащаяся Могилевского государственного медицинского колледжа:

Я проходила практику на втором курсе в Круглянской центральной районной больнице. Мне очень понравилось. Коллектив хороший и база прекрасная. Поэтому я очень рада, что меня туда распределили. И я надеюсь, что мы сработаемся. Судьбу будущих медиков решает специальная комиссия. Когда у них возникают особые обстоятельства и нужно изменить место отработки, как правило, выпускникам идут навстречу. Высокий средний балл и семья в приоритете.

Могилевский медицинский колледж, один из старейших медучреждений Беларуси, в 2025 году отпраздновал солидный юбилей – 160 лет. За это время из повивальной школы он вырос в современный комплекс образования с уникальными лабораториями. Оборудование здесь точь-в-точь как в палатах интенсивной терапии, манекенам можно делать все виды инъекций. Могилевские педагоги задают тренды качественного медицинского образования, которые активно используют коллеги из России.