Когда в тебя верят и поддерживают на высшем уровне. Все кадровые решения Президента в одном материале

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали. «У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы. Кто был согласован на новые должности – в материале Алены Сыровой.