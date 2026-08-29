Три белоруски вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью в Китае

Три белоруски вышли в решающий раунд чемпионата мира по современному пятиборью – планетарный форум принимает Китай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальных соревнованиях выступили 36 лучших спортсменок по итогам квалификации, которые были разделены на две подгруппы – в каждой из них представительницы нашей страны продемонстрировали лучшие результаты.

Мария Гнедчик набрала 1437 баллов, расположилась на первой позиции и в 30 августа поспорит за награды турнира. Конкуренцию ей составят еще две землячки – Анастасия Орел и Виолетта Гуреева. Они также показали высокий уровень подготовки, оставили позади своих соперниц и заняли два первых места во второй пульке.

На данный момент в активе белорусской команды две медали соревнований в Китае – нашим девушкам не было равных в эстафете, а в миксте отечественный тандем завоевал серебро.