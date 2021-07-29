Ректор БГЭУ: с молодёжью нужно больше разговаривать, чтобы не получать отрицательные результаты в плане политических аспектов

Одним из этапов переформатирования белорусского образования станет принятие соответствующего кодекса. Проверить, не слишком ли увлеклись теорией, на практике сможет Алексей Егоров – отныне он не только зампред комиссии по законодательству в нашем парламенте, но и ректор главного экономического вуза страны.

Алексей Егоров, ректор Белорусского государственного экономического университета:

С людьми нужно разговаривать, будь это преподаватель маститый, доктор наук, или будь это студент-первокурсник, который еще даже во многом не понимает, куда он попал, нужно вести непосредственный диалог. И рассказывать, и разговаривать, потому что с нашей молодежью сегодня очень мало говорят, даже их родители. Поэтому мы получаем во многом такие отрицательные результаты в плане функционирования политических аспектов.

Читайте также:

Президент: мы со многими ректорами вузов расстались, потому пришел в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи человек

«Каждый знает цену заработанному куску хлеба, поэтому никаких нарушений у нас абсолютно не было». О чем сказал новый ректор БГАТУ?

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений