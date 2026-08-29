Определились полуфиналисты Кубка Руслана Салея
На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. Определились все полуфиналисты турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорский «Шахтер» на выезде обыграл «Витебск». Стартовая 20-минутка осталась безголевой, а в дальнейшем команды продемонстрировали результативную игру и на двоих забросили 6 шайб, причем разделили их поровну. Основное время завершилось вничью – 3:3, а в овертайме Герман Нестеров принес победу «горнякам», а вместе с ней и путевку в следующий раунд турнира.
Андрей Мезин, главный тренер ХК «Шахтер»:
Сейчас у нас задача всегда идти в давление, не играть в откат, не играть по счету. Поэтому мы играли, как мы играем обычно, к сожалению, пропустили. Потом забили гол и опять пропустили. Вот это наша болезнь. Нужно более солидно заканчивать игры. Дисциплина – это самое главное. Везде: и на льду, и в быту. Очень рады, что выиграли и порадовали наших болельщиков.
Смоленский «Славутич» в гостевом противостоянии одолел «Брест». На экваторе первого периода Владислав Мартынюк вывел белорусский клуб вперед, однако у гостей нашелся ответ под занавес второго игрового отрезка – Данила Курков восстановил паритет. Выяснение отношений перешло в овертайм, который остался безголевым, а в серии буллитов точнее были россияне.
Иван Усенко, главный тренер ХК «Славутич»:
«Брест» просто играл очень активно, нагнетал обстановку, а мы продолжали действовать в своем темпе. К сожалению, сегодня был не такой скоростной, как обычно. Соперник был быстрее нас. Но ребята выдержали, ребята выстояли в трудные минуты и потом выровняли где-то игру. Довели игру до буллитов, а дальше уже мастерство решило. Любой хоккей – это борьба, любой хоккей – это моменты, поэтому по-другому не бывает.
Накануне путевку в 1/2 финала обеспечили себе «Металлург» и «Гомель». «Сталевары» прошли «Динамо-Молодечно», а «рыси» оставили не у дел «Неман». Поединки данной стадии запланированы на 2 сентября.