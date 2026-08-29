Определились полуфиналисты Кубка Руслана Салея

Солигорский «Шахтер» на выезде обыграл «Витебск». Стартовая 20-минутка осталась безголевой, а в дальнейшем команды продемонстрировали результативную игру и на двоих забросили 6 шайб, причем разделили их поровну. Основное время завершилось вничью – 3:3, а в овертайме Герман Нестеров принес победу «горнякам», а вместе с ней и путевку в следующий раунд турнира.

Андрей Мезин, главный тренер ХК «Шахтер»:

Сейчас у нас задача всегда идти в давление, не играть в откат, не играть по счету. Поэтому мы играли, как мы играем обычно, к сожалению, пропустили. Потом забили гол и опять пропустили. Вот это наша болезнь. Нужно более солидно заканчивать игры. Дисциплина – это самое главное. Везде: и на льду, и в быту. Очень рады, что выиграли и порадовали наших болельщиков.

Смоленский «Славутич» в гостевом противостоянии одолел «Брест». На экваторе первого периода Владислав Мартынюк вывел белорусский клуб вперед, однако у гостей нашелся ответ под занавес второго игрового отрезка – Данила Курков восстановил паритет. Выяснение отношений перешло в овертайм, который остался безголевым, а в серии буллитов точнее были россияне.