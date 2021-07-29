Прямой эфир

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

29 июля 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами-1

Легче всех в плане переезда Николаю Полякову – он всего лишь сменит район Минска. Отныне этот человек главный в Центральном районе столицы.

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами-4

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:
Проблем нет, район необходимо дальше развивать, работать с кадрами, работать с людьми. Начиная свой трудовой путь на предприятии промышленном, первыми словами моих коллег более старших были: «Самое главное, запомни на всю жизнь – это работа с людьми. Как ты с ними будешь работать, такой получишь результат».

До Николая Полякова в этой должности работал Дмитрий Петруша. Молодой руководитель, ему всего 38 лет, переходит на предприятие «Керамин».

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?

«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьезный шаг жизненный

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Поляков # Дмитрий Петруша # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС
29 июля 2021 18:58

Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?
29 июля 2021 18:49

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг
29 июля 2021 18:13

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг