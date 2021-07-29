«Каждый знает цену заработанному куску хлеба, поэтому никаких нарушений у нас абсолютно не было». О чём сказал новый ректор БГАТУ?

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Основная беда – пришел в кресло ректора, «вкинулся» и забыл, что у тебя тысячи молодых человек, будущее нашей страны. Студент – это будущая элита нашего общества. Результат мы тоже увидели в прошлом году. Не могу сказать, что это как в Украине, как на Западе, в Америке и так далее. Но тем не менее при том отношении к студенческой молодежи, как у нас, – нигде этого нет, нигде нет такого отношения, что бы мы еще имели какие-то проблемы. Вы понимаете, о чем идет речь.

Но не везде преподаватели и студенты так далеки друг от друга и понимания реального положения дел. Например, в Белорусском государственном аграрном техническом университете, если верить новому ректору и бывшему первому проректору того же вуза, каждый из его подопечных четко знает, зачем приходит в аудиторию.

Николай Романюк, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

У нас очень хорошая молодежь. Талантливая молодежь. У нас в основном сельская молодежь. Каждый знает цену заработанному куску хлеба, поэтому никаких нарушений у нас абсолютно не было. Молодежь все прекрасно понимает, они люди, так сказать, от сохи, поэтому с ними приятно работать.

И все же на общем фоне такое отношение к студентам, да и положение дел, скорее приятное исключение. Президент настаивает: в течение года вся система образования должна быть пересмотрена, дальше тянуть некуда.