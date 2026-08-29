От +7 до +26, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся из Западной Европы, обусловят неустойчивый характер погоды. Время от времени будут идти дожди различной интенсивности, местами с грозами. В дневные часы в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью составит от +7 до +16, по югу до +18. Днем ожидается от +19 до +26. В конце недели не обойдется без дождей. Температура воздуха поднимется от +16 до +18 градусов.

Подробный прогноз по областям страны: