Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему

Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено более 550 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – почти 37 центнеров с гектара.

Сейчас для аграриев важно не снижать темпы, пока погода способствует уборочной кампании. Поэтому в полях механизаторы работают с раннего утра и до позднего вечера. Для некоторых жатва даже становится семейным делом. Материал Анастасии Кончиц.

Успешная уборка зависит от целого ряда факторов. Это и погода, и исправность техники, и, конечно, хорошая команда механизаторов. Для Станислава и Светланы опыт семейной уборочной первый. Решили попробовать – получилось. Видеть жену в роли помощника для бывалого механизатора сперва было непривычно, но к такой компании привыкаешь быстро. Тем более что работу на поле Станислав любит с детства.

Станислав Жигалов, механизатор сельхозпредприятия «Первый Белорусский»:

Отец всю жизнь в сельском хозяйстве работает. И я то же самое, пошел по пятам его. Технику люблю просто с детства, мне нравится на технике работать. Раньше какие комбайны были, а сейчас, намного лучше. Меньше работы.