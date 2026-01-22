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Новости по тегу #Дмитрий Петруша

В Витебской области увеличились объёмы строительства арендного жилья
22 января 2026 06:49

В Витебской области увеличились объёмы строительства арендного жилья

В Витебске ведутся восстановительные работы на месте обрушения берега Западной Двины
28 июля 2025 17:34

В Витебске ведутся восстановительные работы на месте обрушения берега Западной Двины

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий
30 апреля 2024 17:33

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий

«Сказать, что нас санкции не коснулись, было бы нечестно». Как «Керамин» проходит сложный период и над чем сейчас работает?
29 апреля 2022 15:38

«Сказать, что нас санкции не коснулись, было бы нечестно». Как «Керамин» проходит сложный период и над чем сейчас работает?

Реально ли заменить импортные комплектующие белорусскими? Отвечает директор по производству сельхоззапчастей
19 апреля 2022 15:33

Реально ли заменить импортные комплектующие белорусскими? Отвечает директор по производству сельхоззапчастей

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска?
19 апреля 2022 15:22

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска?

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?
19 апреля 2022 14:51

Сырьё поступало из Украины. Как «Керамин» и другие предприятия приспосабливаются к работе в новых реалиях?

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев
08 апреля 2022 15:50

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев

Когда в тебя верят и поддерживают на высшем уровне. Все кадровые решения Президента в одном материале
29 июля 2021 20:34

Когда в тебя верят и поддерживают на высшем уровне. Все кадровые решения Президента в одном материале

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих
29 июля 2021 19:05

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами
29 июля 2021 19:03

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?
29 июля 2021 13:42

Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?