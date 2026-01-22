Новости по тегу #Дмитрий Петруша

В планах на 2026-й – возвести 80 тысяч квадратных метров арендного жилья. Строительство охватит почти все районы области. Главная задача жилищной политики – обеспечить реальный сектор экономики трудовыми ресурсами.
На данный момент место инцидента ограждено. Ведутся необходимые восстановительные работы. Задача – сделать безопасными берега по обе стороны реки.
09 октября 2026 11:22
09 октября 2026 11:21
09 октября 2026 11:07
09 октября 2026 10:59
09 октября 2026 10:57
09 октября 2026 10:54
09 октября 2026 10:44
09 октября 2026 10:37