Лукашенко создает справедливый вайб отношений между бизнесом, обществом и государством – Пустовой

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Уходящая неделя проходит под ремаркой: мобилизация для всех. Нет-нет, не из-за переговоров Путина и Лукашенко. И по этому поводу, и без повода звучат очередные фейковые угрозы про участие наших солдат в славянском конфликте. Государство нас потчует фестивалями, а соперники на информационном фронте пугают войной. Мобилизация для всех, а не только для аграриев и начальников, это и про участие бизнеса в непремиальных проектах, и про новые задачи для союзной интеграции. Не время почивать на лаврах. И про духовную мобилизацию общества. Потому что без нее даже рекорды Гиннесса на трудовом фронте не защитят нас от фронта реального.

О главном, Первом и событиях недели. Политика без галстуков и купюр. Пустовой на СТВ.

Государственные активы – бизнесу, землю – фермерам. Неужели мы меняем вектор движения? Почитай Беларусь – последнее европейское государство и страна на постсоветском пространстве, которая уходит в объятия бизнесу? Так объятья это, дружеское рукопожатие или государственный патронаж? Давайте разбираться. В целом белорусскому бизнесу государство гарантировало безопасность, развитие и в стратегическом плане отсутствие лоббирования интересов. Если по-народному, то без рекета и чиновничьего вымогательства.

«Все равно делать придется» – Лукашенко озвучил требования для капитала.

Чтобы открыть бизнес в стране, надо не чемоданы денег заносить, а пакет документов собрать. Но не у каждого получится. Для предпринимательства надо талант от Бога и колоссальная работоспособность от себя. А еще смелость и кристальная честность, иначе аудиторы финансовой милиции последнюю получку прокалькулируют. Рано или поздно прокалькулируют. З – закон рынка и государства. Но Александр Лукашенко пытается создать еще и справедливый вайб отношений между бизнесом, обществом и государством.

Сделать это в секулярном светском государстве – как коммунизм построить. Если только, конечно, наше общество все христианизируется, и все подряд начнут ходить на исповедь и причастие, но и наличие обязательного и показушного благочестия Российскую Империю не спасло. Не выход. Пока страну от рыночных отношений, к которым глубинный народ не готов, хранит лишь персонифицированное управление. Наша, самая демократическая «диктатура» в мире.