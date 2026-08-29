Евгений Золотой вышел в финал чемпионата мира по академической гребле

Тем временем, в Нидерландах продолжается чемпионат мира по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающий заезд планетарного форума вышел наш Евгений Золотой. Белорус одержал победы в предварительном заезде и четвертьфинале. На стадии ½ он улучшил свое время и преодолел два километра за 6 минут 45 секунд 73 сотые.

За медали главного старта сезона земляк поведет борьбу в воскресенье. Конкуренцию нашему спортсмену составят представители США, Уругвая, Норвегии и Франции, а также олимпийский чемпион, многократный триумфатор мировых первенств и принципиальный соперник Евгения – немец Оливер Цайдлер.

Также наш экипаж пробился в полуфинал мужских восьмерок.