Прямой эфир

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих

29 июля 2021 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Петруша – молодой руководитель, ему всего 38 лет, переходит на предприятие «Керамин».

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих-1

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»:
Стоит задача – выйти на доковидный уровень производства и реализации продукции, где-то, может, новые доли рынка занять, где-то, может быть, войти, где мы не были представлены. Одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2 300 работающих. Это люди, каждый человек особенный, каждый человек личность. Руководству в первую очередь нужно будет подойти индивидуально, было поручено главой государства. Конечно, с этой задачей, я полагаю, мы тоже справимся. Особых сложностей не будет.

Новый гендиректор «Керамина»: одна из основных задач – это работа с коллективом, там 2300 работающих-4

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Петруша # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами
29 июля 2021 19:03

Новый глава администрации Центрального района Минска: самое главное – это работа с людьми, нужно работать с кадрами

Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС
29 июля 2021 18:58

Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?
29 июля 2021 18:49

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?