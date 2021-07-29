Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.