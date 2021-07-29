Михаил Костечко: мы уходим ближе к нашим потребителям, от продаж в страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одно предприятие обзавелось новым руководителем. Михаил Костечко возглавил «Белорусскую нефтяную компанию» – это основной трейдер «Белнефтехима».
Алена Сырова, корреспондент:
Несмотря на то что БНК милостью псевдопереживающих за успешное развитие нашей страны оказался под санкциями, Александр Лукашенко уверен, что новый руководитель сумеет справиться со всеми вызовами. Да и сам Михаил Костечко на новую должность уже идет с конкретным планом действий.
Михаил Костечко, генеральный директор ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:
Мы уходим ближе к нашим потребителям, уходим от продаж в те страны, которые применяют к белорусским продуктам санкции. Большая-большая работа ждет и меня, и коллектив. Сразу скажу, коллектив «Белорусской нефтяной компании» профессионален, поэтому мы видим пути (не буду все рассказывать), как эффективно реализовывать наши нефтепродукты.
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«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений