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В Париже до +25, а в Москве +21 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

29 августа 2026 18:09
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +25, а в Москве +21 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную погоду, воздух прогреется до +25, пройдет дождь, возможна гроза. В Вене установится малооблачная погода, термометры покажут +31, без осадков. В Риме до +33, также без осадков. В Мадриде ожидается до +34. 

В Париже до +25, а в Москве +21 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице, Софии, при переменной облачности в дневные часы столбики термометров покажут +28, без осадков. В турецкой Анкаре ожидается переменная облачность и до +26, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Афинах малооблачно, +35.

В Париже до +25, а в Москве +21 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до +22, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Риге будет облачно с прояснениями, термометры покажут +22, не обойдется без дождя. В Киеве будет облачно с прояснениями, до +27. А в Москве термометры покажут +21, без существенных осадков.

# Погода

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