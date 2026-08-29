В Париже до +25, а в Москве +21 и без существенных осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную погоду, воздух прогреется до +25, пройдет дождь, возможна гроза. В Вене установится малооблачная погода, термометры покажут +31, без осадков. В Риме до +33, также без осадков. В Мадриде ожидается до +34.

В болгарской столице, Софии, при переменной облачности в дневные часы столбики термометров покажут +28, без осадков. В турецкой Анкаре ожидается переменная облачность и до +26, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Афинах малооблачно, +35.