«У меня тысячу было вопросов». Александр Лукашенко о назначении Владимира Калача помощником Президента

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали. Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы. Кто был согласован на новые должности – в материале Алены Сыровой.

Кадровый четверг во Дворце Независимости. В списке назначенцев 16 фамилий, но, как окажется, в новой должности с 29 июля 17 человек. Все дело в том, что решение о назначении помощника Президента – инспектора по Минской области – глава государства принял за несколько часов до этой встречи. «Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Да и предыдущее место службы кандидата накладывает отпечаток.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Генерал-майор Калач Владимир Викторович представляется на вакантную должность помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Минской области. С 2018 года проходит службу в должности заместителя председателя КГБ, ранее возглавлял управление КГБ по городу Минску и Минской области. Его рекомендуют глава Администрации Президента Республики Беларусь и Тертель Иван Станиславович, председатель КГБ Республики Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть один хочет избавиться от него, а второй – потому что вместе работали. Игорь Сергеенко:

Товарищ Президент, я длительный период знаю генерала Калача.