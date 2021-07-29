Президент Беларуси: некоторые «сопливые» школу кое-как закончили и хотят «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во власти должны быть достойные люди. Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет. Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее – все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы – профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас – вы должны быть преданными своему народу и государству. И если вы пришли в кабинет к Президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть Президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим Президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете Президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого Президента. Поэтому как минимум вы не должны этого стесняться. А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться. Это наша страна и мы ее никому не должны отдать – лейтмотив всех этих назначений. И высокий профессионализм. Я здесь не вижу непрофессионалов.

Профессионализм – это прежде всего опыт. Это не то что некоторые «сопливые» там ходят, школу кое-как закончили, образования никакого, и они сегодня хотят, как они говорят, «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде». Вы это хорошо знаете. Но для того, чтобы богато жить (особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят), надо соперничать и выигрывать, прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием, у таких, как они, по возрасту. Вот и вся формула. Поэтому я знаю, что вы люди достойные, и очень хочу, чтобы у вас получилась эта работа.