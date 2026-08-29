Юлия Трушкина и Инна Неделькина завоевали золото на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Юлия Трушкина и Инна Неделькина завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном заезде на 200-метровке в женской каноэ-двойке белоруски преодолели дистанцию за 42 секунды 26 сотых и финишировали первыми, оставив позади дуэты из Канады, Казахстана, Узбекистана, Испании, Украины, Китая, Венгрии и России. Два года назад, напомним, наши девушки также стали сильнейшими на планете в спринте.

Кроме того, 29 августа Елена Ноздрева стала призером соревнований в заезде на 500 метров. В гонке за медали землячка показала третье время, ее результат – 2 минуты 4 секунды 80 сотых. Тройку призеров дополнили представительницы Канады и Венгрии. Эта награда стала для Елены 11-й в карьере на мировых форумах.

В шаге от пьедестала на 100 метров в байдарке-одиночке остановился Владислав Кравец. Также четвертым оказался отечественный экипаж в каноэ-четверке.

30 августа, в заключительный день турнира, белорусские спортсмены будут представлены еще в девяти финалах.