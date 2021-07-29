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«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

29 июля 2021 11:00
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Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главное качество управленца. Об этом 29 июля заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений-1

Так, помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач. До этого он несколько лет занимал пост заместителя председателя КГБ.

Изменения и в системе МВД. В Беларуси новый начальник Академии внутренних дел – Александр Васильев. До назначения возглавлял управление внутренних дел Гомельского облисполкома. А вот на его место назначен Александр Шастайло. Его прежнее место работы – УВД Гродненского облисполкома.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений-4

Кроме того, новые руководители появились в нескольких районах страны – Ельском и Мядельском. Новый глава и в Центральном районе Минска. Им стал Николай Поляков. С осени 2018 года работал первым замом главы администрации Заводского района столицы.

После представления всех назначенцев Президент признался, что по некоторым кандидатурам много раз возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, что все назначенцы – профессионалы, и ждет от тех, кому оказано высокое доверие, результативной работы.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди. Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет… Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее – все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы – профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас – вы должны быть преданными своему народу и государству. И если вы пришли в кабинет к Президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть Президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим Президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете Президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого Президента. Поэтому как минимум вы не должны этого стесняться. А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться. Это наша страна и мы ее никому не должны отдать – лейтмотив всех этих назначений. И высокий профессионализм. Я здесь не вижу непрофессионалов.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений-10

Новые руководители также в нескольких вузах. Так, Белорусский государственный экономический университет возглавит Алексей Егоров. Кресло ректора главного аграрного вуза страны займет Николай Романюк. А руководить Барановичским госуниверситетом будет Александр Унсович.

Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году образованию будет уделено особое внимание. В частности, к сентябрю 2022-го поручено завершить реформу в этой сфере. Принципиальный момент – глава государства требует выхода на качественно новый уровень.

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений-13

Коснулись изменения и по линии МИД. На должность генконсула в Мюнхене Президентом согласован Кирилл Драгун. Развитием внешних связей Беларуси в Нью-Йорке займется Руслан Варанков.

Также Президент дал согласие на назначение новых генеральных директоров двух предприятий. Так, «Керамин» возглавит Дмитрий Петруша, который до настоящего времени был главой администрации Центрального района Минска. Пост гендиректора Белорусской нефтяной компании теперь за Михаилом Костечко, прежде он работал директором предприятия «Трансхема» в Вильнюсе.

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