Когда надо проходить чекапы и какая ситуация в здравоохранении? Собрали врачебный консилиум в ток-шоу

Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберется врачебный консилиум. Платная форма обучения покрывает до 60 % затрат государства – ректор ВГМУ

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Даже платная форма обучения покрывает от 40 до 60 % затрат государства всего лишь. И это к вопросу о том, что здесь, если подходить комплексно, ведь речь только о прямых затратах, а есть еще затраты на развитие дополнительных каких-то компетенций, на развитие его как гармонично-развитой личности, участия в художественной самодеятельности. С другой стороны, освоение каких-то сопредельных знаний, сопредельных компетенций, которые, может быть, сегодня ему не пригодятся, но он хочет завтра-послезавтра дополнительные компетенции получить, будучи, например, врачом-лечебником, получить возможность заниматься диагностикой, и это, соответственно, расширяет и затраты наши тоже. Как работает чат-бот Министерства здравоохранения?

Алена Сырова, СТВ:

Чат-бот, форма общения новая, но уже ставшая привычной для нас. Насколько эффективно себя показывает? Юлия Бородун, официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси:

Вы знаете, когда Александр Валерьевич заступил на должность, он пришел и сказал: надо открывать, мы должны слушать пациентов. Нам было очень тревожно, потому что мы не знали, с чем мы столкнемся: с хейтом или наоборот нам будут просьбы сплошные. Кирилл Казаков, СТВ:

100 миллионов в чат-бот тоже поступают? Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

100 миллионов – это обращения за медицинской помощью в организации здравоохранения. Юлия Бородун:

С марта 2024 года мы открыли чат-бот. За 2024 год пришло 36 тысяч. Ну, так как пошла реклама, в том числе по учреждениям здравоохранения, за 3 месяца 2025 года уже пришло 12 тысяч обращений. Конечно, часть из них просто проверочные: «У меня болит голова, что делать?» Основная часть вопросов связана просто с тем, что людям интересна эта форма, скажем так. Но есть, наверное, 30−40 % обращений, когда мы контактируем с главврачами поликлиник или больниц, контактируем с заведующими отделениями и так далее, потому что это вопросы, которые требуют реального вмешательства, реальной секундной, минутной какой-то реакции, потому что это серьезные вопросы. Так, недавно мы помогали, было плохо бабушке дома. Молодая девочка, видимо, внучка, не понимала, что с ней делать, а потом оказалось, что это инсульт. И поэтому наш сотрудник, который дежурил ночью, отправил срочное сообщение, к ней приехали, забрали в больницу – все хорошо, всех спасли. То есть вот эти сообщения очень нужны. И хорошо, что девочка знала, куда написать. Почему мнение врачей важно транслировать обществу

Алена Сырова:

Где-то грань между вот этой вот заботой о себе и ипохондрией. Александр Ходжаев:

Это очень сложная грань, и она размыта. Потому что многие вещи зависят от понимания процесса. И вот здесь, наверное, наша основная задача как медиков – это постоянно быть в повестке дня. Вспомните, буквально месяц назад, полтора, глава государства что сказал при посещении одного из предприятий? Обратить внимание Минздраву на метапневмовирус. То, что в Китае зародилось. И мы в очередной раз качественно начали чекап делать, просто начали разбираться в вопросе, разложили все по полочкам, а является ли эта проблема объектом ее обсуждения. И смогли объективизировать и показать, что ничего выходящего за границы сезонности нет. Поэтому, наверное, мы не должны слагать с себя полномочий информационного сопровождения актуальных для населения вопросов. И в этой части наша задача – разбить население на возрастные группы, которые требуют своего разъяснения. Именно этим мы и занимаемся. Поэтому, когда мы себя сканируем, в этом нет ничего плохого. Но если это переходит уже в формат ипохондрии, когда мы этим не прекращаем заниматься, зная, что все хорошо и нормально, наверное, стоит остановиться. Но остановиться человек может, когда у него есть авторитет в виде врача, которому он может прийти и сказать, вот мой перечень обследований, посмотрите, сделайте заключение. Это очень важно, потому что в потоке информационном, когда со всех сторон летит информация непрофессиональная для конкретного человека, Ему очень сложно сделать правильный выбор. Кирилл Казаков:

Вот этот день диспансеризации, о чем я начал спрашивать, он же для чего и был создан, придуман, мы каким-то образом о нем говорили даже на уровне главы государства. Чтобы человек как раз-таки узнал свое состояние. Ему дается для этого день. Есть для этого куча всяких разных специалистов. Алена Сырова:

Для тех, кто помоложе, раз в три года день диспансеризации, для тех, кто постарше, раз в год. Читайте также: 100 млн обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи за 2024 год – Ходжаев 3189 рублей – министр здравоохранения назвал среднюю зарплату врача в Беларуси Нет ничего, что может вызывать опасения – Алла Дашкевич об эпидемиологической ситуации в стране Проблема по лицам, которые более года находились в очереди на эндопротезирование, решена

Павел Волотовский, заместитель главного врача РНПЦ травматологии и ортопедии:

К распоряжению главы государства вся травматолого-ортопедическая служба отнеслась с полной серьезностью. Нам предстояло решить ряд задач, которые к этому дню благодаря контролю Министерства здравоохранения фактически уже решены. Во-первых, это интенсификация работы тех ресурсов, которые были. Сейчас мы четко знаем, какие клиники сколько максимально могут делать операции и сколько они делают. И фактически еженедельно мы держим эту ситуацию на контроле и знаем, если где-то кто-то начинает отставать, тут же незамедлительно принимаются меры. Во-вторых, это повышение доступности помощи в регионах. Во-первых, это надо было обучить дополнительное количество специалистов, которые смогут эти операции выполнять, что и было сделано. Алена Сырова:

Это удалось так быстро сделать, буквально за год-два? Павел Волотовский:

Этот процесс начался очень активно с конца 2022 года. Он продолжался весь 2023, 2024 год и будет продолжаться дальше. Это курсы не теоретические, курсы практические. Специалисты приезжают, это специалисты, уже имеющие определенный уровень. Это не люди, которые только пришли после университета. Это специалисты, врачи травматологи-ортопеды, и они на базе РНПЦ травматологии и ортопедии непосредственно в процессе лечения учатся у тех, кто оказывает медицинскую помощь. Поэтому первое – это обучение, второе – это дополнительное оснащение. Если нам надо увеличить количество проводимых операций, соответственно, нам предстояло наладить и увеличить количество необходимой техники и изделий.

Александр Ходжаев:

Про цифры, потому что это очень важный вопрос цифр объективных. И мы должны констатировать тот факт, что на 31.12.2024 года была выполнена та задача, которая ставилась по тем лицам, которые более года находились в очереди на эндопротезирование. Она решена. Вместе с тем у нас население стареет с точки зрения того, что дольше живет, эта проблема никуда не делась. То есть, по большому счету, для нас свойственна проблема с суставами. Люди много работают, условно говоря, носят тяжести. И, может быть, не всегда за собой следят, обращаясь к врачу, когда это необходимо. Поэтому эта проблема с точки зрения потока пациентов остается. И на сегодня задача решается как раз таки в сроках. И мы поставили для себя сроки: для тазобедренного сустава очередь не должна быть больше, чем полгода, а для коленного сустава – год. И это не является нашим ноу-хау, абсолютно. То есть это международный опыт, мнение экспертов, объем тех пациентов, которые есть. Но хотелось бы отметить следующее. Констатация факта заключается в том, что эндопротезирование – очень дорогостоящая манипуляция. Она требует и эндопротезов, которые мы на сегодняшний день начали производить в своей стране. Весь процесс трудоемкий не только по трудовым ресурсам, которые могут это делать, но и по маттехбазе, которые все это сопровождают. Поэтому на сегодня у нас отработаны алгоритмы, которые позволяют соблюдать те сроки, которые мы сами перед собой поставили. Более 90% женщин излечиваются от рака при своевременном обращении к специалисту