Ограбление в Берлине: преступники под видом полиции похитили 100 тыс. евро у пенсионеров

В Берлине группа грабителей, выдававших себя за полицейских, совершила нападение на пожилых супругов – преступники похитили 100 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время нападения злоумышленники распылили слезоточивый газ. Женщину ударили прикладом пистолета по голове, а мужчину ранили ножом. Сыновья пострадавших оказали сопротивление и смогли задержать одного из грабителей до приезда полиции. Сообщникам нападавшего удалось скрыться с места преступления. Прокуратура начала расследование инцидента.