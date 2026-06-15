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Ограбление в Берлине: преступники под видом полиции похитили 100 тыс. евро у пенсионеров

15 июня 2026 06:44
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В Берлине группа грабителей, выдававших себя за полицейских, совершила нападение на пожилых супругов – преступники похитили 100 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограбление в Берлине: преступники под видом полиции похитили 100 тыс. евро у пенсионеров-2

Во время нападения злоумышленники распылили слезоточивый газ. Женщину ударили прикладом пистолета по голове, а мужчину ранили ножом. Сыновья пострадавших оказали сопротивление и смогли задержать одного из грабителей до приезда полиции. Сообщникам нападавшего удалось скрыться с места преступления. Прокуратура начала расследование инцидента.

# Германия

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