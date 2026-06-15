Кубок ШОС по велоспорту впервые прошел в Пекине

Спорт и культура как язык взаимопонимания. Большая семья ШОС продолжает укреплять связи через гуманитарные и спортивные проекты. В Пекине впервые прошел Кубок ШОС по велоспорту – яркое событие юбилейного года объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичном парке Вэньюхэ собрались спортсмены, дипломаты и представители стран-участниц и партнеров по диалогу. Живописный маршрут, атмосфера праздника и общая идея здорового образа жизни объединили участников. Велокубок стал частью серии мероприятий, посвященных 25-летию организации. Как подчеркнул генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, культурные и спортивные обмены остаются важным инструментом сближения народов.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

В целом, спорт и культура – это на сегодняшний день, наверное, одни из трех самых приоритетных направлений сотрудничества ШОС. То есть, ШОС начиналась с вопросов преимущественно укрепления мира, доверия в военной области, вопросов безопасности, то сегодня по удельному весу мероприятий различного рода культурно-гуманитарное, торгово-экономическое сотрудничество выходят на первый план. И это неудивительно, поскольку сотрудничество в области культуры, спорта, оно очень хорошо сближает наши народы, укрепляет доверие, причем доверие и взаимопонимание между молодыми в основном людьми, что очень важно, поскольку работа с молодежью – это тоже важное направление деятельности ШОС.

Для гостей подготовили интерактивные площадки, мастер-класс по чайной церемонии и выставку каллиграфии. Гуманитарное направление в ШОС развивается особенно активно: к традиционным форматам добавляются новые проекты, которые делают организацию еще ближе и понятнее людям.