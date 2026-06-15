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Вашингтон намерен выдать Польше кредит в 4 млрд долларов на закупку американского оружия

15 июня 2026 06:37
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Вашингтон намерен выдать Польше льготный кредит в 4 миллиарда долларов на закупку и производство американского оружия, а также размещение постоянной военной базы США. На фоне раскола между Вашингтоном и Брюсселем Штаты грозят серьезно сократить свое военное присутствие в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон намерен выдать Польше кредит в 4 млрд долларов на закупку американского оружия-2

В ответ, ЕС создал фонд в 150 миллиардов евро – исключительно для закупки вооружений европейского производства. Аналитики считают, что Вашингтон видит в этом угрозу своему доминированию в НАТО. Таким образом, кредит для Варшавы становится политическим инструментом: США стремятся не допустить перехода Польши на европейские системы вооружений и тем самым препятствуют формированию единой оборонной политики ЕС.

# Польша # политика США # США

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