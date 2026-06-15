Вашингтон намерен выдать Польше кредит в 4 млрд долларов на закупку американского оружия

Вашингтон намерен выдать Польше льготный кредит в 4 миллиарда долларов на закупку и производство американского оружия, а также размещение постоянной военной базы США. На фоне раскола между Вашингтоном и Брюсселем Штаты грозят серьезно сократить свое военное присутствие в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.