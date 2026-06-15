Вашингтон намерен выдать Польше кредит в 4 млрд долларов на закупку американского оружия

Вашингтон намерен выдать Польше льготный кредит в 4 миллиарда долларов на закупку и производство американского оружия, а также размещение постоянной военной базы США. На фоне раскола между Вашингтоном и Брюсселем Штаты грозят серьезно сократить свое военное присутствие в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ответ, ЕС создал фонд в 150 миллиардов евро – исключительно для закупки вооружений европейского производства. Аналитики считают, что Вашингтон видит в этом угрозу своему доминированию в НАТО. Таким образом, кредит для Варшавы становится политическим инструментом: США стремятся не допустить перехода Польши на европейские системы вооружений и тем самым препятствуют формированию единой оборонной политики ЕС.