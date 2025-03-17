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Минск вошёл в топ-20 лучших для прогулок городов мира

17 марта 2025 18:27
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Белорусская столица вошла в 20 лучших для прогулок городов мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Минск вошёл в топ-20 лучших для прогулок городов мира-2

Такие исследования провел британский еженедельный экономический журнал. Оценивали по доступности ключевых объектов инфраструктуры в пределах 15 минут ходьбы. Рассматривались города с населением от 500 тысяч жителей. Минск расположился на 16-м месте, войдя в 20 лучших наравне с Парижем, Копенгагеном, Генуей, Турином и Дублином.

# г. Минск

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