Вызов скорой помощи на самом деле стоит 164 рубля – как изменилась работа бригад за несколько лет?

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Вызов бригады скорой помощи лег в основу главных задач, которые лежат на фельдшерско-акушерских пунктах. И вы знаете, когда мы начинали работать и когда мы имитировали те реальные ситуации, которые могут происходить на фельдшерско-акушерском пункте, единицы специалистов, работающих там, понимали, что надо вызвать бригаду скорой помощи – первое и главное. Хотя для этого есть нормативно-правовая база, есть инструкции, которые висят на стене, но которые просто, к сожалению, либо забыли, либо не вспомнили и не прочитали. Сегодня, ну, мне будет очень стыдно, если кто-то на фельдшерско-акушерском пункте при возникновении экстренной неотложной ситуации не вызовет бригаду скорой помощи.

А ведь вызов бригады стоит 164 рубля по итогам 2024 года. И сейчас можно понять, что та бригада, которая выехала на температуру 37,2, она не выйдет на более серьезный, более важный, жизненно важный случай. Бригады скорой помощи, вы знаете, они тоже были разные. Они были не совсем правильно укомплектованы. Они были не совсем правильно подготовлены специалистами. И я очень хочу верить, потому что работа проведена колоссальная, работа проведена и кафедрами медицинских университетов в каждой области, когда они также выезжают, мониторят, учат, проверяют. Это процесс бесконечный. В медицине надо постоянно повторять, повторять и повторять до автоматизма.