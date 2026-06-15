Жители Великобритании требуют отставки премьера из-за роста преступности

По Великобритании прокатилась волна массовых протестов: десятки тысяч людей вышли на улицы Брайтона, Ливерпуля, Шеффилда и Глазго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане обвиняют власти в неспособности обеспечить безопасность и связывают рост преступности с нынешней миграционной политикой. На фоне напряженности произошли столкновения с полицией: в Ливерпуле арестовали 8 человек, в Шеффилде – 5 участников протестов. Поводом для выступлений стали два громких инцидента. В Белфасте 30-летний выходец из Судана напал с ножом на местного жителя, едва не обезглавив его. Чуть позже в графстве Ланкашир нелегал пытался перерезать горло 17-летней девушке. Участники акций требуют отставки премьера.