Четверть века успеха: Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие

Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие – объединение, которое сегодня охватывает 65 % территории Евразии и формирует один из ключевых центров мировой политики и экономики. За четверть века ШОС прошла путь от механизма безопасности до масштабной платформы развития, где формируются новые логистические коридоры, финансовые инструменты и правила взаимодействия между государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил генсека ШОС с 25-летием со дня основания организации.

Для Беларуси, которая является полноправным членом организации, участие в «шанхайской семье» – стратегический выбор. Минск намерен и дальше активно участвовать в формировании контуров этого влиятельного объединения. На состоявшемся в 2025 году саммите в Тяньцзине глава нашего государства обозначил ключевые направления, где Беларусь предлагает усилить работу объединения. Среди них – создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, запуск Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам, а также ускорение работы Антинаркотического центра.

Особый акцент – на экономике. Объем торговли внутри ШОС уже превысил 2 триллиона долларов, и потенциал далек от предела. Беларусь выступает за упрощение торговых процедур, расширение расчетов в национальных валютах и развитие цифровых сервисов, которые снизят барьеры и ускорят движение товаров. Также Минск поддерживает создание Банка развития ШОС – независимого механизма, способного финансировать трансграничные проекты и снижать влияние санкций. При этом наша твердая позиция: польза от такого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран «шанхайской семьи».

Рашид Алимов, профессор Академии госуправления при Президенте Таджикистана, экс-генсек ШОС:

Взаимоотношения скреплены «шанхайским духом». И этот «шанхайский дух», начиная с 2001 года, то есть в течение 25 лет, только укреплялся. И ни разу не было сомнений в его силе и в его созидательной силе. Поэтому, на мой взгляд, с каждым годом взаимоотношения между государствами-членами в ШОС укрепляются. И те решения, которые принимаются главами государств, они очень позитивно влияют не только на развитие добрососедства и сотрудничества на евразийском пространстве, но, и что очень важно, позитивно влияют на атмосферу в мировом сообществе.