Новости по тегу #Алексей Чуканов

Ежедневно специалисты готовы проконсультировать 6-7 человек – график работы составлен так, чтобы помощь была доступна каждому.
Впервые в 2026 году конкурс проходит в международном формате. В нем принимают участие около 100 девушек из вузов Беларуси, России и Узбекистана.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.
«Было несколько эпизодов в жизни, когда я был уверен, что все закончится очень плохо. Сегодня одной девочке 14 лет, мальчику 8».
«Это не деньги, это не жилье. Это возможность профессионально подрасти».
«Мы начинаем с 7-8 класса. С учетом того, что интерес к профессии растет и мы стараемся подобрать тех, кто очень давно сделал свой выбор, а не в последний момент».
«2000 человек из 54 стран выбрали нашу страну, наш вуз, любимую Беларусь, чтобы провести здесь лучшие 5-6 лет своей жизни».
«Почтовый ящик стоит. У нас камеры практически везде, кроме той зоны, где стоит почтовый ящик – почта ректора».
«Сейчас мы имеем такие кабинеты в каждой центральной районной больнице».
Какой процент затрат государства покрывает стоимость платного обучения в меде? Зачем Минздраву свой чат-бот? Почему так важно проходить диспансеризацию? О ситуации в медицине и здоровье нации говорили в ток-шоу «По существу».
Сегодня в университете трудятся профессионалы своего дела, которые не только продолжают традиции предшественников, но и идут в ногу со временем. А студенты ежегодно становятся лауреатами Фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
«Надеемся, что создание Центра поможет сотрудникам и студентам Витебского медуниверситета получше узнать культуру и традиции нашей страны», – отметил посол исламской республики.
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