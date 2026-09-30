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Новости по тегу #Алексей Чуканов

Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ
30 сентября 2026 06:13

Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ

В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс
15 мая 2026 09:19

В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс

Мечтал стать доктором с детсада! Ректор ВГМУ рассказал о личном подходе к студентам и поделился рецептом жизни
08 июня 2025 07:50

Мечтал стать доктором с детсада! Ректор ВГМУ рассказал о личном подходе к студентам и поделился рецептом жизни

Все симптомы говорили, что мы потеряем плод – Алексей Чуканов о чудесных случаях спасения малышей
08 июня 2025 07:38

Все симптомы говорили, что мы потеряем плод – Алексей Чуканов о чудесных случаях спасения малышей

Как оставить молодых специалистов работать в регионе? Мнение ректора белорусского вуза
08 июня 2025 07:34

Как оставить молодых специалистов работать в регионе? Мнение ректора белорусского вуза

Там будет кровь, рваные раны и смерть! Ректор ВГМУ о том, почему проводить профориентацию нужно как можно раньше
08 июня 2025 07:30

Там будет кровь, рваные раны и смерть! Ректор ВГМУ о том, почему проводить профориентацию нужно как можно раньше

Чуканов: 2000 иностранных студентов выбрали Беларусь, потому что хотят учиться в лучшем месте
08 июня 2025 07:26

Чуканов: 2000 иностранных студентов выбрали Беларусь, потому что хотят учиться в лучшем месте

Каждый студент может задать вопрос ректору ВГМУ – Алексей Чуканов рассказал о почтовом ящике возле кабинета
08 июня 2025 07:22

Каждый студент может задать вопрос ректору ВГМУ – Алексей Чуканов рассказал о почтовом ящике возле кабинета

Это была гордость страны! Ректор ВГМУ вспомнил, как создавали первый в Минске кабинет УЗИ для беременных
08 июня 2025 07:18

Это была гордость страны! Ректор ВГМУ вспомнил, как создавали первый в Минске кабинет УЗИ для беременных

Когда надо проходить чекапы и какая ситуация в здравоохранении? Собрали врачебный консилиум в ток-шоу
17 марта 2025 19:35

Когда надо проходить чекапы и какая ситуация в здравоохранении? Собрали врачебный консилиум в ток-шоу

Образование со знаком качества – Витебскому медицинскому университету исполнилось 90 лет
01 ноября 2024 18:27

Образование со знаком качества – Витебскому медицинскому университету исполнилось 90 лет

Культурно-образовательный центр Пакистана открыт в Витебском медуниверситете
04 октября 2024 07:08

Культурно-образовательный центр Пакистана открыт в Витебском медуниверситете