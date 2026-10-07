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Новости по тегу #Государственная политика в области здравоохранения

В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек
07 октября 2026 07:16

В Беларуси против гриппа уже привились более 70 тысяч человек

В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым»
29 сентября 2026 10:55

В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым»

В Мингорисполкоме рассказали, как можно упростить прохождение специального медосмотра
22 сентября 2026 07:41

В Мингорисполкоме рассказали, как можно упростить прохождение специального медосмотра

Лукашенко поручил до 1 января решить вопрос по требованиям к медикам в частных центрах
10 сентября 2026 13:41

Лукашенко поручил до 1 января решить вопрос по требованиям к медикам в частных центрах

В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра
22 июля 2026 13:43

В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей
03 июля 2026 14:49

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей

Спасибо, доктор! В Беларуси отмечают День медицинских работников
20 июня 2026 17:11

Спасибо, доктор! В Беларуси отмечают День медицинских работников

Лучших медиков Минской области наградили в Узде
19 июня 2026 13:49

Лучших медиков Минской области наградили в Узде

Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска
18 июня 2026 18:28

Государственных и ведомственных наград удостоены более 100 лучших медработников Минска

От дефицита талонов к новым перспективам: отечественное здравоохранение обсудят в ток-шоу «По существу»
08 июня 2026 08:09

От дефицита талонов к новым перспективам: отечественное здравоохранение обсудят в ток-шоу «По существу»

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии
07 июня 2026 19:52

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида
07 июня 2026 19:38

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида