Новости по тегу #Государственная политика в области здравоохранения

По данным специалистов, преобладают негриппозные вирусы. Традиционный рост заболеваемости ожидают в конце января – начале февраля.
При поддержке Минздрава в Минске и областных центрах 29 сентября работает 21 пункт здоровья.
В комитете по здравоохранению Мингорисполкома обратили внимание: такие комиссии не экстренные, поэтому приезжать без записи и стоять в очереди нет смысла.
Предлагается скорректировать требования к квалификации медперсонала и увеличить обязательный стаж работы сотрудников в госучреждениях.
Проект не имеет аналогов в стране.
Белорусские врачи спасают жизнь уже на мировом уровне.
Один из главных трендов в белорусском здравоохранении – создание равномерной сети клиник.
В системе здравоохранения центрального региона трудятся более 40 тысяч высококлассных специалистов.
Сегодня в столичной системе здравоохранения занято почти 100 тысяч человек. Около 40 тысяч из них – врачи и средний медперсонал. И от ежедневного труда каждого из них зависят миллионы жизней.
8 июня на площадке ток-шоу «По существу» разберем все системные диагнозы и изучим назначения.
«Беларусь живет тогда, когда она работает».
«Мы помним выступление нашего Президента, который сказал: а что мы есть будем, если мы завтра закроемся».
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