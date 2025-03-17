Нет ничего, что может вызывать опасения – Алла Дашкевич об эпидемиологической ситуации в стране

Алла Дашкевич, заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Я немножко вернусь все-таки в 2020-й и последующие годы пандемии, вот это отношение к своему здоровью и прислушивание к рекомендациям специалистов, соблюдение элементарных правил личной гигиены, оно ведь оказало влияние не только на предупреждение распространения COVID-19. Да, с одной стороны появился новый возбудитель, который вытеснил другие вирусы, бактерии, но в то же время и вот эти моменты соблюдения личной гигиены, моменты более ответственного отношения к собственному здоровью, они тоже оказали влияние на заболеваемость. В этот период и кишечные инфекции, и другие респираторные инфекции, они тоже регистрировались гораздо в меньшем количестве случаев. Сейчас инфекционная заболеваемость вернулась на допандемический уровень. Но в то же время я бы хотела сказать, что ситуация в целом по стране контролируемая, нет ничего нестандартного, сверхъестественного, что вызывало бы опасения у населения.