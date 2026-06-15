США и Иран договорились о полном прекращении огня

Вашингтон и Тегеран объявили о полном прекращении огня. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил: Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения, документ подпишут 19 июня в Швейцарии. По его словам, стороны договорились о немедленном и окончательном прекращении огня на всех направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп подтвердил заключение сделки и объявил о снятии морской блокады иранских портов. В Тегеране сообщили, что работа над меморандумом завершена, и он будет подписан в обозначенные сроки. Одновременно Иран раскрыл детали договоренностей. Так, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, причем половину суммы – до подписания. Также США готовы снять нефтяные санкции, не вводить новые, не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и представить совместно с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов.

В ответ Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерный арсенал. При этом ракетная программа страны исключена из переговорной повестки. New York Times пишет, что Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию. А Италия, Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности снять свои санкции после вступления соглашения в силу.