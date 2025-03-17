Для чего создана мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения – ответила Ирина Абельская

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Не комиссия, я бы назвала это мониторинговой группой, которая состоит из специалистов практического звена в первую очередь. Да, эти специалисты работают в разных лечебных учреждениях, они зачастую совмещают свою практическую деятельность с административной работой, с научной работой. Поэтому здесь не чисто ревизорская проверка и контроль, а здесь такой серьезный разговор со своими коллегами о тех процессах и о тех тенденциях, которые действительно сегодня у нас происходят.

Почему была создана эта комиссия? Действительно, как мы сейчас говорим, у нас на достаточно высоком уровне система здравоохранения находится и медицина развивается. Время не стоит на месте. И система здравоохранения нашей страны тоже может похвастаться очень значимыми достижениями, высокотехнологичными достижениями. Базово все оценивается по качественным показателям здоровья и по оценке граждан. И мы увидели, что действительно далеко не все качественные показатели и количественные показатели здоровья нас устраивают – это первое. Второе – количество жалоб, к сожалению, не так уменьшается, как нам бы тоже этого хотелось. И систематизируя эти обращения и жалобы граждан, мы видим определенные тенденции. Это все послужило решением для создания вот такой рабочей мониторинговой группы.