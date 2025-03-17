Для чего создана мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения – ответила Ирина Абельская

Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберется врачебный консилиум.
Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, руководитель мониторинговой группы по проверке системы здравоохранения, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Не комиссия, я бы назвала это мониторинговой группой, которая состоит из специалистов практического звена в первую очередь. Да, эти специалисты работают в разных лечебных учреждениях, они зачастую совмещают свою практическую деятельность с административной работой, с научной работой. Поэтому здесь не чисто ревизорская проверка и контроль, а здесь такой серьезный разговор со своими коллегами о тех процессах и о тех тенденциях, которые действительно сегодня у нас происходят.
Почему была создана эта комиссия? Действительно, как мы сейчас говорим, у нас на достаточно высоком уровне система здравоохранения находится и медицина развивается. Время не стоит на месте. И система здравоохранения нашей страны тоже может похвастаться очень значимыми достижениями, высокотехнологичными достижениями. Базово все оценивается по качественным показателям здоровья и по оценке граждан. И мы увидели, что действительно далеко не все качественные показатели и количественные показатели здоровья нас устраивают – это первое. Второе – количество жалоб, к сожалению, не так уменьшается, как нам бы тоже этого хотелось. И систематизируя эти обращения и жалобы граждан, мы видим определенные тенденции. Это все послужило решением для создания вот такой рабочей мониторинговой группы.
Ирина Абельская:
Действительно, на протяжении двух лет мы отработали очень большое количество лечебных учреждений, посетили все области, все межрайонные центры, подавляющее большинство центральных районных больниц, ФАПы, которые находятся при этих центральных районных больницах, участковые больницы, врачебные амбулатории, больницы сестринского ухода. То есть весь спектр лечебных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь первого, второго и третьего уровней. Также все областные больницы. И, как было уже даже сказано на известном совещании, были выявлены, конечно, такие блоковые, важные, системные нарушения и замечания, дефекты. После этого, конечно, и были определены те мероприятия, которые позволят их устранять. Это не процесс одного дня, это не процесс одного месяца и даже одного года, потому что это процесс серьезного взаимодействия между исполнительной властью, между Министерством здравоохранения, между структурами здравоохранения на местах, между наукой и, конечно же, образовательными учреждениями. И вот когда все вот эти звенья будут работать вместе, они будут понимать, к какой цели единой они идут, тогда будет и результат. И он есть, этот результат.