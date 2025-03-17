3189 рублей – министр здравоохранения назвал среднюю зарплату врача в Беларуси

Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберется врачебный консилиум.

Алена Сырова, СТВ:

Но я не могу не задать этот вопрос. Один из стимулов, безусловно, это заработная оплата. Александр Валерьевич, пару слов об этом. Какова сейчас ситуация? Мы помним ковидный период, ковидные надбавки, которые глава государства поручил сохранить, в общем-то, поднять зарплаты медиков на достойный уровень. Есть ли планы, дальше – больше?

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Хочу отметить, что этот вопрос всегда находится в поле зрения как главы государства, так и правительства, которые постоянно отслеживают темпы роста общереспубликанской зарплаты. Потому что есть четкий целевой показатель, который мы должны исполнять в рамках тех документов, которые есть. А это именно 150 % от среднереспубликанской зарплаты. И я могу сказать, что в целом мы к этой цифре стремимся и практически ее достигаем.

Варьируется она от 149 % до 145 % в зависимости от конкретного месяца. То есть я могу даже обозначить эту цифру. На сегодняшний момент 3 189 рублей – это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые. И в этом отношении большое спасибо главе государства, что в постковидный период оставили все те надбавки, которые люди зарабатывали в тот момент.