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100 млн обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи за 2024 год – Ходжаев

17 марта 2025 18:04
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Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберется врачебный консилиум.

100 млн обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи за 2024 год – Ходжаев-2

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
За 2024 год 100 миллионов обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи. 3 миллиона вызовов бригад скорой медицинской помощи. Это вот то, о чем я говорил, стоимость для государства всего этого процесса. 164 рубля умножить на это. Вместе с тем, хотелось бы отметить цифру, более 2 миллионов госпитализации граждан, ведь на сегодня весь мир уходит или переходит на стационарозамещающие технологии. Мы тоже в этом направлении работаем. Но вместе с тем мы четко понимаем, что наши граждане консервативно относятся к нововведениям. Каждый пятый житель Беларуси, условно говоря, то есть более двух миллионов. И про передвижные комплексы также прозвучало. У нас на сегодня на балансе 90 машин, которые могут оказывать тот или иной вид помощи.

И мы их постоянно совершенствуем. Существует заказ на МАЗ, который разработал, при содействии Министерства здравоохранения, передвижные новые комплексы уже на базе МАЗа. То есть мы выпускаем на базе МАЗа и машины скорой медицинской помощи класса BC, это наши реанимобили, и просто скорая помощь. Сегодня разработана машина класса А – эо та скорая помощь, которая будет передвигаться по ФАПам, по сельской местности – тоже для наших специалистов. Работа непрерывно идет.

# Александр Ходжаев # Скорая помощь # Государственная политика в области здравоохранения

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