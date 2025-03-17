100 млн обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи за 2024 год – Ходжаев

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

За 2024 год 100 миллионов обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи. 3 миллиона вызовов бригад скорой медицинской помощи. Это вот то, о чем я говорил, стоимость для государства всего этого процесса. 164 рубля умножить на это. Вместе с тем, хотелось бы отметить цифру, более 2 миллионов госпитализации граждан, ведь на сегодня весь мир уходит или переходит на стационарозамещающие технологии. Мы тоже в этом направлении работаем. Но вместе с тем мы четко понимаем, что наши граждане консервативно относятся к нововведениям. Каждый пятый житель Беларуси, условно говоря, то есть более двух миллионов. И про передвижные комплексы также прозвучало. У нас на сегодня на балансе 90 машин, которые могут оказывать тот или иной вид помощи.

И мы их постоянно совершенствуем. Существует заказ на МАЗ, который разработал, при содействии Министерства здравоохранения, передвижные новые комплексы уже на базе МАЗа. То есть мы выпускаем на базе МАЗа и машины скорой медицинской помощи класса BC, это наши реанимобили, и просто скорая помощь. Сегодня разработана машина класса А – эо та скорая помощь, которая будет передвигаться по ФАПам, по сельской местности – тоже для наших специалистов. Работа непрерывно идет.