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82 тыс. первоклассников! В Беларуси стартовал прием документов в школы и гимназии

15 июня 2026 06:20
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В 2026 году около 82 тысяч ребят впервые сядут за школьные парты. В Беларуси идет прием документов в школы и гимназии – кампания продлится до середины августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

82 тыс. первоклассников! В Беларуси стартовал прием документов в школы и гимназии-2

Порядок зачисления остался прежним по сравнению с прошлыми сезонами. Чтобы попасть в школу по месту жительства, родителям нужно написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку о состоянии его здоровья. При этом возраст будущего первоклассника должен быть не менее 6 лет. Для тех, кто планирует отдать ребенка в школу не в своем районе, действуют несколько иные правила.

82 тыс. первоклассников! В Беларуси стартовал прием документов в школы и гимназии-4

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета: 
Родители имеют возможность прийти на прием к руководителю, подать заявление с рассмотрением возможности принять ребенка на свободные места. Надо отметить, что все заявления, поданные на свободные места, будут рассмотрены только во второй половине августа, когда будут приняты все желающие детки по микрорайону.

Приоритет при зачислении отдается тем, кто подал документы раньше остальных. Подробную информацию и контактные данные можно найти на официальных сайтах учреждений образования.

# Подготовка к школе # Школы Беларуси

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