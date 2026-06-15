Во внутренних войсках МВД завершился учебно-методический сбор психологов соединений и воинских частей

Во внутренних войсках МВД завершился учебно-методический сбор психологов соединений, воинских частей и отдельно дислоцированных батальонов. Финальный день посвятили обсуждению рабочих вопросов, подведению итогов и обмену опытом. С участниками встретилось руководство внутренних войск. Отмечено, что работа психологов связана с высокой ответственностью и постоянной нагрузкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало сбора – прохождение сложной полосы препятствий, подготовленной инструкторами спецподразделения, – стало подтверждением их профессиональной готовности. Ключевой день прошел на базе испытательного центра, где каждая локация имитировала последствия чрезвычайных ситуаций. Психологи проверяли себя в условиях, максимально приближенных к реальным: поднимались по веревочной лестнице над огнем, заходили в горящую установку, проходили лабиринты в подвалах, эвакуировали условного раненого, преодолевали горящий вагон.

Психологам это в первую очередь надо проходить, чтобы понимать, что испытывает боец на каждом препятствии. Наши бойцы выполняют различные задачи. Любой огонь, дым может быть везде. Ну и вообще, в целом, это – психологическая подготовка. Все вот эти раздражители, температурные задымления – это все помогает, закаляет нас. Сам психолог может проводить какие-то занятия по психологической подготовке совместно с боевой подготовкой. Если какие-то нестандартные ситуации, кто-то с чем-то не справляется, уже отдельно с этим бойцом можно разбирать какие-то линии.

Завершением стало полное погружение под воду с поиском выхода. Участники отметили, что такие тренировки необходимы: невозможно обучать личный состав, не пройдя подобные испытания самому. Важна и работа с собственными эмоциями – страхами, волнением, реакциями на стресс. Отдельно испытания прошла женская группа. Изначально для нее планировали облегченный маршрут, однако участницы проявили такую мотивацию, что прошли практически все элементы наравне с мужчинами. Сбор завершился выработкой единых подходов к дальнейшей работе с личным составом и укреплением профессионального взаимодействия между специалистами.